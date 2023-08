Frontmen: Schüchterne Rampensäue

Die ARD-Dokumentationsreihe "Frontmen" versucht, tief in die psychischen Abgründe der größten Rockstars aller Zeiten einzutauchen und skizziert dabei die dramatischen Lebensgeschichten internationaler Musik-Größen in Schlaglichtern. Es geht um extravagante Persönlichkeiten wie nun Band-Leader Jon Bon Jovi: Menschen, die stets im Rampenlicht stehen, alle Blicke auf sich ziehen, häufig eine ganze Generationen geprägt und Millionen inspiriert haben. Was Fans oft nur ahnen: Abseits der Bühne sind genau diese "Rampensäue" oft unsichere, destruktive, verletzliche und mithin auch gewalttätige Typen.