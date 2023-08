Aufbruch: TV-Kritik zum ARD-Spielfilm

"Wenn de Mädche Flause im Kopf hat, laufe de Kerls fort." Die Weltordnung der Großmutter (Barbara Nüsse) ist einfach, aber weit verbreitet in den 60er-Jahren in Deutschland. Ein gutes katholisches Mädchen muss kochen können, den Haushalt führen und für ihren Mann sorgen. Sie braucht auf jeden Fall nicht aufs Gymnasium zu gehen, geschweige denn studieren. Doch genau das ist es, was Hilla (Anna Fischer) möchte – sie will die Universität in Köln besuchen, trotz aller Steine, die ihr in den Weg gelegt werden.