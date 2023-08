Bradley Cooper: Nasenprothese bei jüdischem Charakter: Bradley Cooper gerät in Kritik

Spektakuläre Preisverleihung

Blauer Panther: Darum ist dieser TV- und Streamingpreis so besonders!

Am 25. Oktober ist es wieder so weit: In München wird der „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ verliehen. Wir verraten, was den ehemaligen "Bayerischen Fernsehpreis" so besonders macht.

