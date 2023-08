Gecheckt: Wie gut ist Tiefkühlkost wirklich? Lohnt sich die Reportage?

RTL nimmt in der Hauptabend-Dokumentation die Qualitätsversprechen führender Lebensmittelhersteller, deren Produkte sich alle in deutschen Supermarkt- und Discounter-Kühltruhen finden, genau unter die Lupe.

Der neueste Trend im deutschen TV: Verbraucherschutz zur besten Sendezeit – und mitten in den reichweitenstärksten Werbeblöcken. Nun nimmt auch RTL in der Hauptabend-Dokumentation "Gecheckt: Wie gut ist Tiefkühlkost wirklich?" die Sorgen vieler Konsumenten ernst und schickt mehr oder weniger investigativ und wissenschaftlich vorgehende Produkttester auf die Piste, um ganz genau in die Kühltruhen von heimischen Supermärkten und Discountern zu blicken. Kann man den Qualitätsversprechen der Hersteller wirklich trauen? Und welche Produkte kann man seriös empfehlen?