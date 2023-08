Chryssanthi Kavazi kehrt nach vollständigem Makeover zu GZSZ zurück!

Für die Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" legte Chryssanthi Kavazi eine Pause bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL) ein. Nun kehrt ihre Figur Laura mit neuem Look zurück.

"An die blonden Haare musste ich mich erstmal gewöhnen", gesteht Kavazi im Interview mit RTL: "Mich so zu sehen, war schon sehr ungewohnt, weil ich mich auch nur mit dunkelbraunen Haaren kenne. Ein komplett neuer und anderer Typ." Persönlich würde sie sich das nicht empfehlen – mit einer Ausnahme: "Wenn ich mal nicht erkannt werden möchte, leihe ich mir die Perücke in unserer Maske aus und bin mir sicher, dass ich unbeobachtet agieren kann, ohne als Chryssanthi identifiziert zu werden. Oder ich erschrecke mal meine Familie und Freund:innen."