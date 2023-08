GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi nimmt nach "Let's Dance" an nächster großer TV-Show teil

Für ihre Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" nahm sich Chryssanthi Kavazi eine Pause über mehrere Monate von der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Am 15. August kehrt die Schauspielerin nun zur beliebten Daily-Soap zurück. Doch es wartet schon die nächste große TV-Herausforderung auf Chryssanthi Kavazi.

Chryssanthi Kavazi bei "Grill den Henssler"

Ran an den Grill, heißt es für Chryssanthi Kavazi, denn es steht ein Auftritt bei "Grill den Henssler" für sie an. Zum Auftakt der neuen sommerlichen Specials treten die Köcher Steffen Henssler und Tim Mälzer in den Ring. Unter den Augen ihre Koch-Coachs Ali Güngörmüs, steht Chryssanthi Kavazi am 27. August am Grill. Ebenfalls dabei sind Bruce Darnell und Oliver Pocher.