Pretty Woman: Kritik zum Film-Klassiker mit Julia Roberts

"Pretty woman, walkin' down the street. Pretty woman the kind I like to meet. Pretty woman I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you ... mercy" – Auch dem Lied von Roy Orbison aus dem Jahre 1964 verhalf der Film zu einem zweiten Frühling. Hört man nur die ersten Noten, so summt doch jeder sofort kopfnickend ein paar Zeilen mit – vor dem inneren Auge Roberts, die in ihren hautengen Klamotten, die Hüften schwingend die Straße entlangläuft. Sie spielt die Billig-Nutte Vivian, die nach anfänglichem Zögern von Wall Street-Magnat Edward Lewis (Richard Gere) schließlich für eine Woche als Begleitung gebucht wird. Die einzige Überzeugung, die die beiden zunächst verbindet, ist, dass man über Geld keine Witze macht. Doch nach und nach wird aus dem kühl berechneten Geschäft Liebe. Die Hure wird domestiziert und führt fortan ein sorgenfreies Leben.