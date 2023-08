Der Schatten: Kritik zur ZDF-Serie

Die sechs fiebrigen Serien-Folgen von "Der Schatten" dürften Fans des Paranoia-Genres Spaß bereiten: Journalistin Norah (Deleila Piasko) wagt in Wien einen Neuanfang. Eine Bettlerin prophezeit ihr, dass sie an einem bestimmten Tag sechs Wochen später einen Mann namens Arthur Grimm töten wird ...

Ist es möglich, einen gesunden und intelligenten Menschen so weit zu treiben, dass er aus freien Stücken jemanden tötet? Was muss passieren – vor allem dann, wenn man das potenzielle Mordopfer sechs Wochen zuvor noch gar nicht kennt? "Der Schatten" heißt ein Roman mit Mystery-Elementen der hochgelobten Autorin Melanie Raabe aus dem Jahr 2018. Nun wurde der Bestseller als sechsteilige Serie vom ZDF verfilmt. In der Mediathek ist "Der Schatten" bereits seit Anfang Juni verfügbar, nun läuft die ZDFneo-Produktion noch mal am Stück im (nächtichen) ZDF. Sechsmal etwa 40 Minuten sind gegen 3.30 Uhr beendet, also noch ehe sich die Schatten der Nacht den ersten Sonnenstrahlen ergeben. Doch worum geht es in der "jungen" ZDF-Serie?