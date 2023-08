GZSZ: Ex-GZSZ-Schauspielerin Sıla Şahin bald in RTL-Show "Alles was zählt" zu sehen

In der Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wurde Sıla Şahin als Schauspielerin bekannt. Nun ist sie bald in der Soap "Alles was zählt" zu sehen, die ebenfalls von RTL produziert wird.

Von 2009 bis 2014 verkörperte Sıla Şahin in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Rolle der Ayla Höfler, nun will sie in einer weiteren RTL-Daily durchstarten: Am Donnerstag, 24. August, feiert die 37-Jährige Premiere bei "Alles was zählt" (immer werktags, 19.05 Uhr, RTL).