Bundesliga Übertragung: DAZN bis SportdeutschlandTV: Diese Streaming-Angebote gibt es im Sportbereich

Am Wochenende startet die Bundesligasaison 2023/24. Wer die Fußballspiele live verfolgen möchte, muss sich, dank der Aufteilung der Senderechte, auch in der kommenden Spielzeit wieder auf einen Übertragungs-Wirrwarr bei den Streaminganbietern einstellen – und vor allem ordentlich in die Tasche greifen.

DAZN Wer Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen schauen will, der kommt nicht am Streamingportal DAZN vorbei. 106 Spiele überträgt DAZN in der kommenden Saison. 103 davon exklusiv. Darunter fallen alle Freitags- und Sonntagsspiele, die nun ausnahmslos beim Münchner Streaminganbieter und nicht mehr im Free-TV oder bei anderen Pay-TV-Sendern laufen. Darüber hinaus zeigt der Streamingdienst nahezu die komplette Champions League: 121 von 137 Spielen laufen in Deutschland live und exklusiv nur bei DAZN. Dazu kommt die exklusive Übertragung weiterer europäischer Fußballligen und anderer Sportarten. Dazu zählt unter anderem US-Sport wie American Football, Basketball oder Eishockey, aber auch Boxen, Dart oder Handball stehen bei DAZN auf dem Programm. Um uneingeschränkt Sport und vor allem Fußball schauen zu können, ist ein sogenanntes Unlimited-Paket erforderlich. Das kostet im Monatsabo 44,99 Euro, im Jahresabo 29,99 Euro monatlich, aber auch abgespeckte Pakete für einen günstigeren Preis sind buchbar.

Sky Die Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga sowie die beliebte Konferenzschaltung gibt es für Fans dagegen nur bei Sky. Das entsprechende Bundesliga-Paket kostet für Neukunden im Jahresabo 25 Euro monatlich, danach 35,50 Euro im Monat. Dazu gibt es alle Spiele der 2. Bundesliga. Wer zudem Spiele im DFB-Pokal bei Sky sehen möchte, benötigt zusätzlich das Sport-Paket für 20 Euro/Monat im ersten Jahr, danach 28 Euro monatlich. Das kombinierte Bundesliga- und Sport-Paket ist zunächst für 30 Euro im Monat erhältlich, ab dem 13. Monat sind dann 44,50 Euro/Monat fällig. Neben deutschem Fußball können sich Abonnenten des Sport-Pakets noch auf die englische Premiere League, auf Formel 1 und weiteren Motorsport sowie Handball, Tennis oder Golf freuen.

Wer bislang das Sky Ticket nutzte, muss sich ebenfalls auf Veränderungen einstellen. „WOW“ heißt nun das alternative Streaming-Angebot von Sky und löste Sky Ticket ab. Die große Vielfalt von Sky Sport bietet „WOW“ ebenfalls an. Das Supersport-Abo mit dem gesamten Sport-Angebot gibt es für 29,99 Euro pro Monat.

Amazon Prime Seit der Saison 2021/22 mischt auch der Versandhändler und Streaminganbieter Amazon bei der Übertragung von Fußballspielen in Deutschland mit. Dabei hat sich Amazon vor allem auf die Übertragung der Fußball-Champions-League fokussiert. In der kommenden Saison wird Prime Video das Topspiel am Dienstag jedes Spieltages ausstrahlen. Dies werden die Spiele ab den Play-Offs bis hin zum Halbfinale sein. Amazon Prime ist entweder für 89,90 Euro pro Jahr oder 8,99 Euro je Monat erhältlich.

RTL + Fans der UEFA Europa League oder Conference League benötigen noch einen weiteren Streaminganbieter. Seit der Saison 2021/22 hält RTL die Rechte für insgesamt 282 Spiele der beiden Wettbewerbe. Alle Partien sind entweder im Free-TV bei RTL, beim Nischen-Kanal Nitro oder beim hauseigenen Streamingdienst RTL + zu sehen. Neues, sportliches Zugpferd des Kölner Medienunternehmens ist die Übertragung der National Football League (NFL). Die RTL-Gruppe sicherte sich ein umfangreiches Rechtepaket für insgesamt fünf Spielzeiten. Demnach wird die Sendergruppe rund 80 Liveübertragungen pro Saison anbieten, die auf den genannten Kanälen und Plattformen zu sehen sein werden. Pro Woche soll es bis zu drei Livespiele im Free-TV sowie ein exklusives Spiel bei RTL+ geben. Ein Monatsabo RTL + gibt es ab 6,99 Euro.

Sportdigital Wer sich für Fußball abseits der deutschen und europäischen Wettbewerbe interessiert, kommt bei Sportdigital in Kooperation mit Waipu.TV auf seine Kosten. Sportdigital ist die Plattform für Live-Fußball rund um den gesamten Globus. Das Portal hält Rechte an insgesamt 21 Fußballligen und -wettbewerben aus Asien, Südamerika, Afrika oder den kleineren Ligen aus Europa wie Polen, Holland oder Türkei. Außerdem bietet Sportdigital Magazine und Dokus rund um den internationalen Fußball an. Ein Monatspass Sportdigital kostet 7,49 Euro.

Sonstige Livestream-Angebote Neben Fußball und den großen Streaminganbietern, gibt es zudem weitere Plattformen, die reichlich Livesport in petto haben.

MagentaTV Unter anderem hält auch die Telekom beziehungsweise MagentaTV einige Sportrechte. Sportliebhaber können mit dem Magenta-Sport-Paket alle Spiele der 3. Fußballliga und der Frauen-Bundesliga sehen. Mit im Paket sind zudem alle Spiele der Deutschen Eishockeyliga (DEL), dazu die Topspiele der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und des Deutschland Cups empfangbar. Darüber hinaus bietet MagentaTV ein großes Basketball-Angebot an. Darin enthalten sind alle Spiele der Basketball-Bundesliga (BBL), des BBL-Pokals und alle Begegnungen der Deutschen Nationalmannschaft. Ein Jahr Magenta Sport kostet für Telekom-Kunden 7,95 Euro monatlich beziehungsweise das Monatsabo 12,95 Euro. Für Abonnenten ohne Telekomvertrag kostet das Jahresabo 12,95 Euro und das Monatsabo 19,95 Euro.

Joyn Sportübertragungen und -Dokumentationen bietet auch der Münchner Streamingdienst Joyn in Kooperation mit Sport1 und Eurosport an. Von American Football wie die European League of Football (ELF) über Wrestling und Formel E bis zu Wintersport und E-Sport bietet Joyn reichlich Livesport. Dazu kommen auch einige Fußballrechte wie die U21-Nationalmannschaft. Darüber hinaus finden Nutzer auf der Plattform mehr als 60 TV-Sender, darunter eben auch SPORT1, Eurosport 1 und Red Bull TV. Ein monatliches Joyn-Abo ist für 6,99 Euro zu haben.

SportdeutschlandTV SportdeutschlandTV ist ein Streamingangebot des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und hat sich vor allem auf die Übertragung kleinerer Ligen und Randsportarten wie Faustball, Volleyball, Handball, Badminton oder Ringen spezialisiert. Die Nutzung von SportdeutschlandTV ist grundsätzlich kostenlos, lediglich einige, wenige Premiumvideos sind kostenpflichtig.