Die Bundesliga ist zurück: Wer kann den FC Bayern München entthronen?

Am 27. Mai 2023 blickte ganz Fußball-Deutschland nach Dortmund: Nach zehn Jahren, in denen die Meisterschale durchgängig im Trophäenschrank des FC Bayern München gelandet war, schien der BVB nach 34 Spieltagen endlich wieder ganz oben zu stehen. Doch den Schwarz-Gelben versagten beim Saisonfinale die Nerven. Weil man selbst gegen Mainz 05 nur 2:2 spielte und Jamal Musiala ein Last-Minute-Tor für den FCB gelang, waren es am Ende wieder die Bayern, die die Meisterschale in den Himmel reckten.

Während der FC Bayern München und Trainer Thomas Tuchel einen gelungenen Start in die 61. Bundesliga-Saison anstreben, dürften die Bremer einmal mehr gewillt sein, einen Negativrekord zu beenden. Letztmalig gingen die Grün-Weißen in der Bundesliga gegen die Münchner am 20. September 2008 als Sieger vom Platz. Eine längere Sieglos-Serie gab es in der deutschen Eliteliga noch nie. Umso motivierter dürften die Bremer ins Spiel gehen. Noch verzichten müssen sie allerdings auf Königstransfer Naby Keita. Der Mittelfeldspieler, der ablösefrei vom FC Liverpool an die Weser wechselte, fällt verletzungsbedingt aus.