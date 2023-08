"99 – Eine:r schlägt sie alle!": TV-Kritik zur SAT.1-Gameshow

Welcher oder Welche der 100 Kandidatinnen und Kandidaten schafft es, sich gegenüber der Konkurrenz durchzusetzen? Heute Abend können die Teilnehmer bei "99 – Eine:r schlägt sie alle!" in abwechslungsreichen Spielen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Am Ende nimmt eine oder einer 99.000 Euro mit nach Hause – alle anderen gehen leer aus.

2021 wurde die "99"-Marathonshow erstmals gesendet – damals mit sehr vielversprechenden, nämlich zweistelligen Marktanteilen in der umgarnten Werbe-Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Allerdings wirkt die Show mittlerweile auch schon wieder etwas abgenutzt: Im Frühjahr musste sie mit 5,7 Prozent den bislang geringsten Marktanteil in der Altersgruppe 14 bis 49 hinnehmen.

Am Ablauf ändert sich auch diesmal nichts: 100 Kandidatinnen und Kandidaten treten gegeneinander an – und am Ende haben 99 davon verloren, eine oder einer indes 99.000 Euro gewonnen. Wer es schafft, 98 Spielrunden zu überstehen, ohne ein einziges Mal auf dem letzten Platz zu landen, wird zum Sieger gekürt. Alle anderen gehen komplett leer aus. Was es dafür braucht? Cleverness, Geschick und Sportlichkeit in allerlei herausfordernden bis albernen Wettbewerben.