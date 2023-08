"3.500. Folge: Die Küchenschlacht": TV-Kritik zur Jubiläums-Ausgabe

Es gibt wieder etwas zu feiern bei der ZDF-"Küchenschlacht". Erst vor wenigen Monaten wurde das 15-jährige Bestehen bejubelt, nun steht die mittlerweile 3.500. Ausgabe vor der Tür.

3.500. Folge: Die Küchenschlacht Kochshow • 21.08.2023 • 14:15 Uhr

In einem vor Gourmet- und Hobbyköchen nur so strotzenden Fernsehprogramm muss man eben auffallen – und sei es durch einen martialischen Titel. Das Konzept, auf welches das ZDF 2008 erstmalig setzte, ging auf: Mehr als 15 erfolgreiche Jahre sind vergangen, seit zum ersten Mal in "Die Küchenschlacht" gezogen wurde. Bereits im Januar 2023 durften sich Fans aus diesem Anlass über drei Spezialfolgen freuen. Nun folgt das nächste Jubiläum: Im August wird die 3.500. Folge der beliebten Sendung ausgestrahlt. Die Moderation der ansonsten gänzlich regulären Episode übernimmt Robin Pietsch.

"Die Küchenschlacht" weiter auf Erfolgskurs Am Konzept des munteren Hobbyköche-Castings hat sich im Laufe der Jahre wenig verändert: Jede Woche (jeweils 14.15 Uhr) treten von Montag bis zum Finale am Freitag sechs Amateurköche gegeneinander an. Moderiert wird die Show im Wochenwechsel von bekannten Profis wie Johann Lafer, Nelson Müller, Cornelia Poletto, Björn Freitag, Alexander Kumptner, Mario Kotaska und Robin Pietsch. Am Ende entscheidet ein fachkundiger Juror oder eine fachkundige Jurorin, für wen die Reise zur "ChampionsWeek" weitergeht. Dem Jahressieger winkt schließlich ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.

"Die Küchenschlacht" erzielte von Beginn an Topquoten. Auch nach über 3.000 Folgen hat das Nachmittagsformat nicht an Beliebtheit eingebüßt. Ganz im Gegenteil: 2022 war das erfolgreichste Jahr der Sendung – mit der höchsten Tagesquote (20,2 Prozent Marktanteil), dem besten Wochenschnitt (18,3 Prozent) sowie dem besten Jahresschnitt (15,7 Prozent) in der Geschichte der Show.

3.500. Folge: Die Küchenschlacht – Mo. 21.08. – ZDF: 14.15 Uhr