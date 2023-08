"Cyberwelt – Die Zukunft ist jetzt": TV-Kritik zur Doku über entfesselter KI

Zur rasanten Entwicklung der modernden digitalen Welt gehört, dass man sich als Nicht-Mathematiker oder Nicht-Algorithmusexperte rasch überfordert fühlt. So jagen sich die Debatten um Big Data, Bitcoin, Blockchain oder nun enorm verstärkt KI so sehr, dass sich Schwindelgefühl einstellen kann. Ein wenig Ordnung und Überblick will der neue ARTE-Dokumentarfilm "Cyberwelt – Die Zukunft ist jetzt" liefern. Er stammt von zwei US-Oscar-Preisträgern.

Verliert der Mensch die Kontrolle über die Technik?

Schon allein der Filmtitel spiegelt diesen Wandel: Von "Cyberwelten" war zunächst in den 90er-Jahren die Rede, als das World Wide Web seinen Siegeszug antrat und die Menschen mit Ideen wie der vom "globalen Dorf" begeisterte. Tatsächlich leitet sich der Name von der altgriechischen Vorsilbe "cyber" ab, die so viel bedeutet wie "kontrollieren". In Zeiten von Fake News, ziemlich unsozial gewordenen Social Networks, von Daten-Klau und Hacker-Attacken auf Kraftwerke, Eisenbahnnetze und sogar auf den Bundestag drängt sich die Schlussfolgerung auf, dass der Mensch die Kontrolle über die Technik immer mehr verliert. Worauf steuert das alles zu?