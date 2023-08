"ZDFroyal: Lady Diana und Grace Kelly": TV-Kritik zur Doku über eine besondere Freundschaft

Es war ein großer Schock für Prinzessin Diana, als Fürstin Gracia Patricia von Monaco am 14. September 1982 nach einem Autounfall starb: "Wir standen uns seelisch nahe", soll die 20-jährige Diana auf der Trauerfeier zu Gracias ältester Tochter, Prinzessin Caroline, gesagt haben. Sie konnte nicht ahnen, dass sie selbst 15 Jahre später das gleiche Schicksal ereilen sollte: Am 31. August 1997 starb Lady Diana bei einem Autounfall in Paris. Es ist nicht die einzige Parallele zwischen den Leben der beiden unglücklichen Frauen. Das zeigen Anne Kauth und Lara Hohmann nun in ihrer Dokumentation "ZDFroyal: Lady Diana und Grace Kelly".