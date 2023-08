Paul Feigs Freundin wurde erschossen: Regisseur gibt Details zum Verbrechen bekannt

Laut Polizei hat sich der Vorfall am Freitagnachmittag Ortszeit in Cedar Glen im US-Bundesstaat Kalifornien ereignet. Der Verdächtige habe nach Angaben der Ermittler mehrere geringschätzige Bemerkungen über die Regenbogenfahne verlauten lassen. Daraufhin habe der Mann die 66-Jährige vor dem Laden erschossen und sei geflohen. Während der Verfolgungsjagd sei es zu einem "tödlichen Zwischenfall" gekommen, heißt es in dem Polizeibericht. Bis auf den Tod des Täters hält sich die Polizei mit weiteren Informationen zurück.

Die Kommentarspalte quillt förmlich über vor Beileidsbekundungen. So schreibt "Sex And The City"-Star Kristin Davis: "Der Gedanke, dass sie wegen ihrer Unterstützung unserer LGBTQ+-Familie ermordet wurde, bricht mir das Herz". Die 58-Jährige habe noch im Sommer in der Boutique eingekauft. George Hahn mache der Mord "krank". Die bisexuelle Komikerin Sarah Ann Masse trauert: "Unsere Welt ist so dunkel, so hässlich, so hasserfüllt geworden".