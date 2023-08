"Money Maker": TV-Kritik zur ARD-Reportage über jungen Selfmade-Millionär

Aufgewachsen ist er in der Nähe von Riga in Lettland. Als er sieben Jahre alt war, wanderte seine Familie nach Deutschland aus – für Stepan ein ebenso schwerer wie chancenreicher Schritt. Es kostete ihn große Mühe, fließend Deutsch zu lernen und sich in der Schule zurechtzufinden, wie er im Film von Moritz Hartnagel und Sigrid Born-Berg erzählt.

Ähnlich holprig verlief sein Start in die Arbeitswelt. Der Weg ging in etwa so: Vom Zocker über den Hilfsarbeiter in der Gastronomie zum Verkaufsgenie. "Mit 14 habe ich angefangen, Schuhe zu verkaufen – aus meinem Kinderzimmer heraus", erinnert sich Stepan in der Reportage an seine ersten unternehmerischen Schritte. Heute verkauft er in seinem Berliner Store "Vaditim" Modelle für bis zu 30.000 Euro. Der Film skizziert den Beginn der Erfolgsgeschichte eines jungen Mannes, der bereits mit 17 Jahren mit dem Finanzamt und der Steuer in Konflikt geriet. Wie kämpfte er sich nach einer Anzeige wegen Steuerhinterziehung zurück? Interviews mit Stepan, seiner Schwester und seiner Verlobten liefern Informationen aus erster Hand.