"Tabu: Verbotene Orte": TV-Kritik zur Doku bei ARTE

Ufos und U-Boote, dazu die Einsamkeit Grönlands und verlassene Minenbunker. Orte wie diese sind so faszinierend wie Mythen-umrankt. Was die Orte selber nicht schaffen, wird vom Autor Carsten Gutschmidt in "Tabu: Verbotene Orte" (ZDF, ARTE-Erstsendung) hinzugefügt. Im Falle der US-"Area 51" in der Wüste von Nevada sind das die Erzählungen hartnäckiger Ufo-Fans, die nicht wahrhaben wollen, dass es sich bei merkwürdigen nächtlichen Himmelskörpern um Flugzeuge der amerikanischen Luftwaffe handelt. Spekulationen werden dabei dauerhaft durch die US-Base selbst genährt, die auch nach Jahrzehnten keinerlei Auskünfte über ihre Geheimnisse geben will. Bis hin zu Alien-Leichen, die gut gehütet auf der verbotenen Area liegen sollen, reichen hartnäckig die Gerüchte.