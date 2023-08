"The Righteous Gemstones": Serienschöpfer Danny McBride verrät Details über dritte Staffel

Diese US-Serie schafft eine nie dagewesene Gratwanderung zwischen Absurdität und Ernsthaftigkeit! US-Star Danny McBride stellte in der Vergangenheit immer wieder mit Kult-Komödien wie “Pineapple Express” seinen unvergleichlichen Humor unter Beweis. Als Erfinder und Drehbuchschreiber der HBO-Show “The Righteous Gemstones” (zu sehen auf Sky Comedy, SkyQ & WOW) gelang dem 46-Jährigen jedoch 2019 ein internationaler Erfolg. Auch in der aktuell dritten Staffel ist McBride nicht nur als Autor tätig, sondern steht auch als einer der Hauptcharaktere vor der Kamera. Er verkörpert die Rolle des Jesse Gemstone, dem ältesten Sohn einer exzentrischen und einflussreichen Fernsehprediger-Familie, die nicht nur ein riesiges Vermögen, sondern auch jede Menge Macht in der Kirche hat und genau daran festhalten will.

Im Interview mit prisma verriet Danny McBride aktuell: "Wir versuchen immer, neue Grenzen zu überschreiten. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz eines Monstertrucks in der neuen Staffel, was für uns eine völlig verrückte Erfahrung war. Gleichzeitig ist es uns wichtig, immer auch echte Emotionen und eine extra Portion Herz mit ins Spiel zu bringen, um die Geschichte menschlich zu machen.” Inspiriert wurde McBride von den vielen amerikanischen Megakirchen, die wöchentlich weit über 2.000 Besucher in ihren Bann ziehen. "Ich denke, dass Megakirchen ihren Mitgliedern eine Gemeinde bieten, die man in traditionellen Kirchen vielleicht nicht findet. Es geht darum, eine modernere Umgebung zu schaffen und damit mehr Menschen anzusprechen. Traditionelle Kirchen können schnell isoliert und altbacken wirken”, so der US-Amerikaner.