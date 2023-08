"Dr. von Lucadou und die unheimlichen Fälle": TV-Kritik zur neuen RTL-Doku

Im Filmbeitrag erkunden die Reporter Moritz Harms und Katja Bigalke Orte in ganz Deutschland, wo Augen- und Ohrenzeugen von paranormalen Vorkommnisse berichten. Zusammen mit Walter von Lucadou nehmen sie diese genauer unter die Lupe – in der Hoffnung, Antworten auf unheimliche Fragen zu finden.

Der doppelt promovierte Wissenschaftler studierte einst die nicht ganz alltägliche Kombination von Physik und Psychologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und an der Freien Universität Berlin. In den 80er-Jahren rief er ein Forschungsprojekt ins Leben, das Grenzgebiete der Psychologie am Psychologischen Institut der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg untersuchte. 1989 gründete er eine parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg.