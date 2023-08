Dieter Thomas Heck: So prägte "Mr. Hitparade" die TV-Welt

Dieter Thomas Heck ist eine TV-Legende und prägte die TV-Welt fast 40 Jahre lang. "Mr. Hitparade" ist nun seit fünf Jahren tot. Zeit zurückzublicken, auf eine einmalige Karriere, die tiefe Spuren hinterlassen hat.

Eigentlich hieß er ja gar nicht Dieter Thomas Heck. Sondern Carl-Dieter Heckscher. Und das mit dem Thomas als zweitem Vornamen war sowieso nur reiner Zufall. Genauso wie der Erfolg im Fernsehen. Doch Zufälle allein starten keine Show-Karriere wie der legendäre Dieter Thomas Heck sie hingelegt hat. Zum Glück gehört nämlich immer auch eine ordentliche Portion Talent. Und über dieses verfügte der Moderator zweifelsohne: Der Schnellsprecher mit dem zackigen Moderationsstil und der tiefen Stimme stand für das Zweite Deutsche Fernsehen fast 40 Jahre auf der Fernsehbühne und moderierte im ZDF rund 600 Shows mit seinem eigenwilligen, markanten Stil. Vor genau fünf Jahren, am 23. August 2018, verstarb Heck. Er wurde 80 Jahre alt.

"Gute Unterhaltung zusammen mit Hilfe ist etwas Wunderbares" "Hier ist Berlin!" – Dieter Thomas Heck stand über Jahrzehnte hinweg synonym für das "Zett-Dee-Eff", wie er es stets markant in seiner Moderation betonte. Wie kein Zweiter galt er lange Zeit als Gesicht des Mainzer Fernsehsenders und begeisterte Millionen von Zuschauern mit Shows wie "Die ZDF-Hitparade", "Die Pyramide", "Die Goldene Stimmgabel" oder "Melodien für Millionen".

Gerade über die letztgenannte Wohltätigkeits-Gala konnte er die menschenfreundliche, karitative Seite seines Wesens immer wieder hervorkehren: In der musikbetonten Spendensendung zugunsten der Deutschen Krebshilfe wurden Menschen, die sich seit Jahren aus den Augen verloren hatten, wieder zusammengeführt. Zuschauerspenden garantierten Einnahmen in Millionenhöhe. "Gute Unterhaltung zusammen mit Hilfe ist etwas Wunderbares" – Hecks Credo zeichnete ihn nicht nur als Entertainer, sondern vor allem auch als Menschen aus.

Vom Automobilverkäufer zur TV-Legende Der gelernte Automobilverkäufer ergatterte sein erstes Radioengagement im Südwestfunk, weil er in einem Interview sein Gegenüber in Grund und Boden geredet hatte. Die Karriere ging weiter als Diskjockey bei Radio Luxemburg, wo Heck durch einen Aufruf in der "Bravo" zu seinem Zweitnamen Thomas kam – Charly und Dieter waren bereits vergeben, und so wurde der "Diskjockey ohne Namen" zu Dieter Thomas Heck. Sein Weg führte ihn zur Europawelle Saar, wo er dem Radio- und TV-Regisseur Truck Branss auffiel. Dieser mochte zwar die Musik in Hecks Format "Die deutsche Schlagerparade" nicht sonderlich, doch sein Stil und sein Erfolg machten ihn hellhörig. Die beiden entwickelten "Die ZDF-Hitparade" – der Rest ist (Erfolgs-)Geschichte.

Hecks Verdienste um die deutsche Schlagermusik und deren Popularität sind nicht von der Hand zu weisen. Man mag von diesem Musikstil halten, was man will, doch man muss neidlos anerkennen, dass Heck das deutsche Fernsehen von 1969 bis weit in die 90er-Jahre hinein maßgeblich geprägt hatte. Einer ganzen Ära hat er seinen Stempel aufgedrückt. Als streitbarer, aber professioneller Entertainer, der sich nie scheute, seine Meinung zu sagen, bleibt er in Erinnerung. Und als Showmaster, der vom Wir mehr hielt als vom Ich: "Und dieses Wir sollte man nicht einfach nur sagen, sondern das muss man hier im Herzen tragen. Und das muss man auch fühlen." Gefragt nach den wichtigsten Menschen im Laufe seiner Karriere, nannte Heck sein Team hinter den Kulissen, mit dem er teilweise jahrzehntelang gemeinsam gearbeitet hatte. "Man muss die Menschen lieben", sagte er einst.

Liebe zum Schlager, zu den Menschen und zum ZDF Auch privat war Heck eine treue Seele: Mehr als vier Jahrzehnte war er mit seiner zweiten Frau Ragnhild verheiratet; das Paar hatte eine Tochter. Aus erster Ehe hinterließ Heck zwei Söhne. Ragnhild Heck, die Witwe der TV-Legende, ist im Januar 2023 im Alter von 79 Jahren verstorben.

Nach seinem Rückzug von der großen Moderationsbühne übernahm Heck auch in den "Nullerjahren" noch in mehreren Fernsehfilmen kleine Schauspielrollen, unter anderem war er (neben Wolfgang Fierek) in einer geradezu legendären Folge der "Die Rosenheim-Cops" mit von der Partie. Doch er hatte auch vermehrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Diabetes, Herz- und Lungenprobleme machten dem Entertainment-Dino seit Jahren schwer zu schaffen. Bei der Verleihung der Goldenen Kamera für sein Lebenswerk im März 2017 war er sichtlich angeschlagen. Doch auch wenn Hecks Dankesrede leicht vernuschelt war, man muss Howard Carpendale zustimmen, der ihn als "Boss" und "Showbiz-Koloss" adelte, als er gemeinsam mit Max Giesinger, Roberto Blanco und Barbara Schöneberger ein Ständchen auf das Fernseh-Urgestein anstimmte.

Bis zu 20 Millionen Zuschauer konnte Heck zu seinen Glanzzeiten mit der "ZDF-Hitparade" vor die Fernsehapparate locken; sein legitimer Nachfolger Florian Silbereisen schafft heute maximal noch ein Drittel davon. Das ist nicht wirklich schlecht, doch die Zeiten haben sich eben geändert. Nur nicht der Dieter, der Thomas, der Heck – der ist sich über all die Jahre hinweg treu geblieben, er bleibt in Erinnerung aufgrund seiner Liebe zum Schlager, zu den Menschen und zum ZDF.