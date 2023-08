"Bachelorette" schockiert Kandidat mit Sprung aus 50 Metern Höhe

Rasant ging es bei dem Action-Date von "Bachelorette" Jennifer Saro und Jesaia zu. Nicht nur ein Bungeejumping sorgte für Nervenkitzel. Am Ende hatte die Rosenkavalierin noch eine böse Überraschung für ihren Date-Partner parat.

Langsam aber sicher kehrt "Die Bachelorette" (RTL) auf die Zielgeraden ein. Das Feld: von 18 Männern auf drei geschrumpft. Jesaia, Adrian oder Fynn – wer ergattert die heiß begehrte, letzte Rose? Traditionell fällt bei den Dreamdates die Vorentscheidung. Darauf setzt auch die diesjährige Bachelorette Jennifer Saro: "Ich hoffe, dass ich nach jedem Date genau weiß, dass das ein Mann für die Zukunft ist. Oder eben nicht."

Muffesausen bei Jesaia Den Anfang vor der malerischen Kulisse Singapurs macht Jesaia. Mal wieder. Der 27-jährige Vertriebler und Coach war auch der Erste, der die gleichaltrige Bachelorette küssen durfte. Leidenschaft pur war allerdings nicht geboten: Sie sei schon "etwas enttäuscht", mäkelte Jenny nach dem ersten Schnäbeln. Offensichtlich hatte sie sich das anders vorgestellt. Dennoch ist Jesaia unter ihren Top 3 – ob mangels passender Alternativen sei dahin gestellt.

Eine Alternative fürs Date scheint sich der Schwabe sehnlichst zu wünschen, als er sieht, was ihn erwartet: Bungeejumping aus fast 50 Metern Höhe. "Ach du Sch..., das sieht so unstabil aus. Und warum Handtücher?", fragt er entgeistert. Warum Handtücher ist eine berechtigte Frage. Die Bungee-Experten in Singapur schlingen Frottee um die Fesseln ihrer Kunden, womöglich ein Geheimrezept gegen Seilstriemen. Jesaia fügt sich letztlich seinem Schicksal und springt mit Handtuchverstärkung, nicht ohne vorher Jenny noch einen Kuss aufzudrücken. Es könnte ja der letzte sein.

Beim anschließenden Abendessen sprechen die Beiden über offene Beziehungen und davon, wie wichtig gemeinsamer Humor ist. Jenny findet, Jesaia verstehe ihren noch nicht. Die Nacht darf er trotzdem mit ihr verbringen. Morgens putzen sie wie ein altes Ehepaar gemeinsam Zähne im Bad und Jenny findet, "bei ihm ist ein Knoten geplatzt". Besser da als beim Bungeejumping.

"Sie hat mich nicht ran gelassen" Adrian hat für sein Dreamdate eigentlich nur ein Ziel: Die Bachelorette endlich küssen. "Innerlich mach ich mir natürlich Druck", räumt der der 27-Jährige ein. Auf einer Tour durch das indische und arabische Viertel der Stadt wird viel gelacht und provoziert: "Du bist auf jeden Fall eine Diva", findet Adrian. Er möge aber Frauen, "die einen Schaden haben", stichelt der Aachener. Abgelenkt wird er nur durch einen Blumenkranz, der ihm in unpraktischer Höhe um den Hals baumelt: "Diese Kette schlägt mir die ganze Zeit auf die Eier, Mann!", flucht er. Geküsst wird trotzdem und auch Adrian bekommt die erhoffte Einladung ins Hotel. Doch die Nacht wird nicht so heiß wie erhofft: "Sie hat mich nicht ran gelassen und mir erklärt, warum sie nicht mit mir schlafen will", berichtet er danach brühwarm.

Favorit Fynn ist als Letzter dran, knutscht dafür aber bereits bei der Begrüßung, was das Zeug hält. Ginge man nur danach, läge der einstige "Love Island"-Zweitplatzierte meilenweit vorn. Ob auf dem Boot, bei einem Spaziergang oder nachts und morgens im Bett: Fynn küsst Jenny. Doch bei der Bachelorette regen sich plötzlich Gewissensbisse – weil sie just erst zwei andere Männer auch küsste: "Das sind einfach so kleine Momente, wo ich denke: Das ist so falsch, was ich hier mache", zweifelt sie.

Männer müssen vor der Mama bestehen Entscheidungshilfe naht in Person von Jennys Mutter. Die drei Männer müssen ihr Rede und Antwort stehen. Jenny warnt sie vor, Einer sei "ein narzisstischer Typ". Die Vögel von den Dächern pfeifen den Namen Adrian. Der bringt als Einziger einen Blumenstrauß für die Mama mit, redet sich dann aber um Kopf und Kragen: "Ich will meine innere Ruhe finden, und ich glaube, mit Jenny kann ich das", sagt er. Die Mutter: "Du weißt aber schon, dass sie ein Kind hat? Da ist es ja nicht oft ruhig ..."

Jesaia betont, dass er wegen seines Studiums "jetzt nicht jedes zweite Wochenende" zu Jenny nach Berlin kommen könnte – auch eher suboptimal. Da fällt es Fynn leicht, zu punkten – obwohl auch er erklärt, er würde jetzt nicht unbedingt direkt Vater werden wollen, wäre da nicht schon Jennys einjähriger Sohn "Keksi", für den er natürlich total offen sei. Familienmensch und so.

Die Empfehlung der Mutter fällt dann auch eindeutig aus: "Fynn ist mein Favorit!", sagt sie. In der vorletzten Nacht der Rosen kommt der auch als Erster weiter, gefolgt von Blumenbote Adrian. Für Jesaia endet die Liebesreise an dieser Stelle. Am 30. August verteilt die Bachelorette ihre letzte Rose, und das "Große Wiedersehen" mit Frauke Ludowig steht auf dem Programm.