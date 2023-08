"heute-show spezial: Süßes oder Süßes?": TV-Kritik zur Spezial-Ausgabe der Satire-Sendung

Er kann süß und klebrig sein, fruchtig und neutral, allgegenwärtig und versteckt: Zucker findet sich heute fast in allen Lebensmitteln. Ein wichtiges Thema, dem sich nun auch die "heute-show" in einer weiteren Spezialausgabe zur Sommerzeit widmet. Wo Fabian Köster und Lutz van der Horst, die beliebten Gesichter der ZDF-Satiresendung, sonst das tagesaktuelle Geschehen betrachten, tauchen die beiden Reporter nun gewohnt augenzwinkernd in die Welt des Zuckers ein. Dabei weisen sie sowohl auf seine verborgenen Erscheinungsformen als auch auf seine Konsequenzen hin.

"Mikroplastik der Ernährung"

Wie gefährlich Zucker sein kann, illustriert die beunruhigende wie zutreffende Metapher "Mikroplastik der Ernährung", von der in der Ankündigung zur Sendung die Rede ist. Ähnlich wie Mikroplastik in der Umwelt ist Zucker in einer alarmierenden Anzahl von Lebensmitteln vorhanden, oft in Formen, die wir nicht unmittelbar erkennen. Nicht nur in offensichtlichen Süßigkeiten, sondern auch in vermeintlich gesunden Lebensmitteln wie Joghurt, Fruchtsäften und sogar in Soßen und Dressings findet sich Zucker.