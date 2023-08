"Es geschah am hellichten Tag": TV-Kritik zur Verfilmung des Dürrenmatt-Stücks mit Gert Fröbe und Heinz Rühmann

Heute Abend zeigt der BR den sehenswerten Thriller-Klassiker "Es geschah am hellichten Tag". Heinz Rühmann nimmt sich als Kommissar Matthäi in der Verfilmung des Dürrenmatt-Stücks von 1958, den Mordfall an der kleinen Gritli vor. Dabei setzt er alles daran, seinen Mörder zu fassen.