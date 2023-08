"Plan A": TV-Kritik zum Drama mit August Diehl

Wissen Sie, was Nakam bedeutet? Sofern Sie kein Experte deutscher Nachkriegsgeschichte und des Holocaust sind, vermutlich nicht. Aus dem Hebräischen lässt sich das Wort am treffendsten mit "Rache" übersetzen. Gleichzeitig benannte es eine jüdische Organisation, die es sich nach Kriegsende 1945 zum Ziel setzte, den grausamen Genozid der Nazis nach dem Motto "Sechs Millionen für sechs Millionen" zu rächen. Für jeden getöteten Juden sollte ein Deutscher sterben. Dieses in fast jedem Schulunterricht ausgelassene Kapitel der Nachkriegsgeschichte erzählt in beeindruckender Manier die deutsch-israelische Sky-Co-Produktion "Plan A", die es bei ARTE nun erstmals im Free-TV zu sehen gibt.