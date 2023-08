"Praxis mit Meerblick – Herzklopfen": TV-Kritik zur zehnten Folge der ARD-Serie mit Tanja Wedhorn

Das erste wiederholt heute Abend die zehnte Episode der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick". Darin bandelt Nora (Tanja Wedhorn) wieder mit ihrem Ex-Mann an, für ein "Bratkartoffelverhältnis". Derweil verschwindet die Freundin von Sohn Kai (Lukas Zumbrock) ohne eine Erklärung.

Praxis mit Meerblick – Herzklopfen Drama • 25.08.2023 • 20:15 Uhr

Ein romantisches Frühstück auf einem Boot im Meer – das genießen Nora (Tanja Wedhorn) und ihr Ex-Mann Peer (Dirk Borchardt) direkt zu Beginn der zehnten Folge "Herzklopfen" (2021) der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick". Richtig zusammen sind sie allerdings nicht. Es handelt sich um ein "klassisches Bratkartoffelverhältnis", findet Nora: eine "heimliche Beziehung auf Zeit inklusive Versorgung mit einer täglichen warmen Mahlzeit." – "Aha", fällt Peer dazu nur ein. Klingt kompliziert – und genau das ist auch die Beziehung zwischen der Ärztin ohne Doktortitel und ihrem Ex-Mann in der Episode aus dem Jahr 2021, die das Erste nun erneut ausstrahlt: heimlich, ohne Verpflichtungen und ohne Versprechungen.

Beziehungsprobleme Zumindest Ersteres ist schneller Geschichte, als Nora "Bratkartoffelverhältnis" sagen kann: Das Ex-Paar wird vom gemeinsamen Sohn Kai (Lukas Zumbrock) beobachtet, und auch Noras Kollege weiß bereits Bescheid, wo er die Notärztin abholen muss. Und das tut er recht schnell, denn: Es gibt einen Notfall. Die junge Morbus-Fabry-Patientin Yvette Schewe (Lucie Heinze) bricht auf offener Straße zusammen. Die Ärzte raten dringend, dass sich die Leiterin eines kleinen Familienhotels mehr zurücknimmt, da sich der Stress negativ auf die nicht heilbare Stoffwechselkrankheit auswirke. Doch nur kurze Zeit später entlässt sie sich selbst aus dem Krankenhaus und fängt wieder zu arbeiten an, wodurch sie auf ein unerfreuliches Geheimnis ihres Mannes Elmar (Sebastian Schwarz) stößt.

Beziehungsprobleme hat auch Noras und Peers Sohn Kai: Seine Freundin Mandy (Morgane Ferru), die von einem anderen Mann schwanger ist, verhält sich in letzter Zeit merkwürdig. Dann fasst sie einen Entschluss und zieht heimlich wieder in ihre alte Wohnung. Kai packt kurzerhand seine sieben Sachen und kampiert vor ihrer Wohnungstür. Ob der angehende Jurist mit den Bestnoten sie damit aus der Reserve locken und herausfinden kann, was hinter ihrem Verhalten steckt?

Noch viel Konfliktpotenzial "Praxis mit Meerblick – Herzklopfen" eröffnet wieder spannende Handelsstränge, die noch jede Menge Konfliktpotenzial bergen: Dass das "Bratkartoffelverhältnis" von Nora und Peer kein Modell für die Zukunft ist und dass zwischen Kai und Mandy das letzte Wort noch nicht gefallen ist, versteht sich für den fleißigen "Freitag im Ersten"-Filmzuschauer von selbst.

Daneben punktet "Praxis mit Meerblick" mit noch zwei i-Tüpfelchen: die Kulisse der Ostseeinsel Rügen und die durchweg sympathische Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn, die mit Feuereifer die direkte und selbstbewusste Notärztin Nora verkörpert. In gewissen Punkten ist die Schauspielerin ihrer Rolle auch ähnlich. "Von mir steckt in Frau Kaminski am ehesten der trockene Humor und eine gewisse Bodenständigkeit", erklärte Wedhorn einst in einem ARD-Interview. Und auch das Auftreten von Nora gefällt der inzwischen 51-Jährigen: "Ich mag Noras Style sehr. Einzelne Stücke würde ich sofort auch tragen."

Publikumsinteresse nimmt ab Regisseur Jan Růžička hatte mit der Reihe bereits mehrfach für ordentliche Quoten gesorgt: Der Auftaktfilm "Willkommen auf Rügen" (2016) lockte 5,11 Millionen Zuschauer an die Bildschirme, den absoluten Höchstwert erreichte die vierte Folge "Unter Campern" (2018) mit 5,64 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,6 Prozent. Bei beiden zeichnete Jan Růžička für die Regie verantwortlich. Mit 4,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 13,2 Prozent war "Herzklopfen" bei der Erstausstrahlung im März 2021 dagegen etwas schwächer. Überhaupt ließ das Publikumsinteresse an "Praxis mit Meerblick" zuletzt ein gutes Stück nach: Bei der 18. und bislang letzten Folge "Schwindel" sahen im April 2023 nur noch 3,96 Millionen Menschen zu, was einem Marktanteil von 15 Prozent entsprach.

Fans der Reihe dürfen sich dennoch auf Nachschub freuen: Die Dreharbeiten zu zwei neuen Filmen unter den Arbeitstiteln "Volle Fahrt voraus" und "Die Kämpferin" wurden im Juli 2023 abgeschlossen. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

Praxis mit Meerblick – Herzklopfen – Fr. 25.08. – ARD: 20.15 Uhr