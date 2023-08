"Das perfekte Dinner"-Menü fällt komplett durch: Zu kalt, zu roh, zu einfach

"Ich glaube nicht, dass ich 'Das perfekte Dinner' gewinne, schon wegen dem Essen jetzt nicht", macht sich Richi von Anfang an keine falschen Illusionen. Oder ist es Tiefstapelei? Das vermuten zumindest seine Gäste. Der Halb-Engländer wohnt idyllisch in Rißtissen mit Frau und zwei Hunden und geht den Tag gechillt an. Als Eventmanager hat er sich für Deko und Menü das Motto "Schlemmer-Konzert" überlegt: "Ich habe jetzt quasi Tickets vergeben. Meine Gäste haben einen Sitzplatz in der ersten Reihe".