"Sommerhaus der Stars": Claudia Obert und Max Suhr beim Thema Kinder nicht einig

Ein ungewöhnliches Jubiläum

Seit mittlerweile einem Jahr sind Claudia Obert und Max Suhr zusammen. Die beiden sind für ihre skurrilen Auftritte bekannt und machen hier auch am Jubiläum keine Ausnahme. Zur Feier des Tages besuchten sie nämlich eine Hamburger Wahrsagerin, die dem Paar mithilfe von Tarot-Karten half, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Laut der Hellseherin müssen sich die beiden in finanzieller Hinsicht keine Sorgen machen. Dafür warnt sie das Paar davor, dass die Beziehung nach der ersten Euphorie langweilig werden könne und rät, in solchen Fällen geduldig zu bleiben und an der Beziehung zu arbeiten.