"Das Lehrerzimmer": Oscar-würdiger, deutscher "Kinofilm, dem man sich nicht entziehen kann" mit Leonie Benesch

Noch stehen einem erneuten deutschen Oscar-Triumph aber einige Hürden im Weg. Zunächst schrumpfen im Dezember die eingereichten Filme aus aller Welt auf eine Shortlist von 15 Beiträgen zusammen. Die tatsächlichen fünf nominierten Filme legt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences dann wenige Woche vor der Verleihung in Los Angeles am 10. März 2024 fest.