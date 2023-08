Markus Lanz fassungslos über Wortwahl von Friedrich Merz zur AfD: "Es ist anbiedernd"

Friedrich Merz verteidigte in der ZDF-Talkrunde seine Aussagen zum Umgang mit der AFD. Dafür wurde der CDU-Chef scharf kritisiert. Besonders für seine Rhetorik bekam Merz Gegenwind von Markus Lanz und seinem Gast Ferdinand von Schirach.

Gemäß jüngster Umfragen gewinnt die AfD in Deutschland zunehmend an Zulauf. Die Ampelkoalition dagegen wird ständig in neue Streitereien verwickelt – und auch die CDU scheint in einem Umfrage-Tief stecken. Bei "Markus Lanz" erläuterten Gäste wie Ferdinand von Schirach und Karin Prien, was hinter dem Höhenflug der AfD steckt und analysierten den Umgang von CDU-Chef Friedrich Merz mit der Partei.

ZDF-Moderator fassungslos über Wortwahl Wie CDU-Vizevorsitzende Prien zunächst im Gespräch mit Lanz klarstellte, befinde sich die deutsche Gesellschaft in einer prekären Lage, da mittlerweile viele Menschen der Annahme seien, dass es sich nicht mehr lohne, sich anzustrengen oder richtig zu arbeiten. "Das ist nicht nur Sprengstoff für unsere Gesellschaft, sondern es ist eben auch etwas, was uns im Augenblick davon abhält, auch nochmal durchzustarten."

Gefühle wie "Überforderung" sowie "Abstiegsängste" halte die CDU-Politikerin für eine "gefährliche Mischung". Dem stimmte auch Ferdinand von Schirach zu, der jedoch klarstellte, wie wichtig es sei, trotz aller Kritik viel und offen über die AfD zu reden. "Im Moment gibt es ja eine Art Wettbewerb, wer am meisten vor der AfD warnt, was nicht schlau ist", befand der Jurist.

Laut von Schirach würden die meisten Kritiker die AfD "immer beschimpfen" und erklären, dass die Partei "ganz schlimm" sei. Dies bringe laut des Juristen jedoch niemanden zur Vernunft und sei kein gutes Abschreckmittel. Ferdinand von Schirach sagte stattdessen, dass "die Forderungen der AfD" öffentlich ausdiskutiert werden müssten und nur so eine Vielzahl von Wählern umgestimmt werden könnten. Dies brachte Markus Lanz auf CDU-Chef Friedrich Merz zu sprechen, der seine Partei bei der CSU-Sommerklausur in Andechs als "Alternative für Deutschland mit Substanz" betitelte. Der ZDF-Moderator zeigte sich fassungslos über die Wortwahl und wollte von Karin Prien wissen, wie es dazu kommen konnte.

"Es ist anbiedernd!" Die Vizevorsitzende stellte sich jedoch entschieden hinter ihren Parteichef und erklärte: "Ich fand das nicht klug, aber ihm zu unterstellen, er würde damit in irgendeiner Weise eine Nähe zur AfD propagieren, ist doch absurd!" Die CDU-Politikerin fügte jedoch hinzu: "Dass das nicht klug war, dass weiß doch Friedrich Merz auch." Erklärend schob sie nach, dass Merz darauf hinweisen wollte, dass die CDU "die wahre Alternative gegenüber dieser Bundesregierung" sei.

Daraufhin schaltete sich Journalistin Kristina Dunz ein und stichelte in Richtung Prien: "Es ist immer schwer für eine Partei, wenn sie permanent den Vorsitzenden erklären muss." Aus ihrer Sicht verbiete es sich für eine Partei wie die CDU, eine Formulierung wie "Alternative für Deutschland" zu nutzen, denn: "Das politisch wirklich Gefährliche verliert Merz aus den Augen: die Normalisierung der AfD." Lanz wurde noch deutlicher: "Es ist anbiedernd!" Auch Ferdinand von Schirach gab mit Blick auf den CDU-Vorsitzenden zu: "Er macht das irgendwie immer so, dass man erstmal einen Schreck bekommt: Was sagt er denn da jetzt?"

Nachdem Karin Prien beteuert hatte, dass Merz' Wortwahl in den Medien häufig anders dargestellt oder aus dem Kontext gerissen werde, wollte Lanz wissen, inwieweit Social Media ein politisches sowie gesellschaftliches Problem darstelle. Ferdinand von Schirach sagte zunächst, dass soziale Medien durchaus "demokratiegefährdend" sein können. Dies veranlasste Markus Lanz schließlich dazu, zu fragen, ob Berichterstattungen wie die über "Rammstein"-Sänger Till Lindemann grundsätzlich gerechtfertigt seien – auch ohne Beweise einer Vergewaltigung.

"Verdachtsberichterstattung darf es jederzeit geben." Kristina Dunz erklärte daraufhin, dass sie die Berichterstattung über Lindemann als wichtig und faktisch korrekt erachte und ergänzte: "MeToo hat so viel bewegt. Es hat so vielen Frauen die Sicherheit gegeben – ihr könnt etwas sagen, ihr könnt euch wehren." Lanz warnte jedoch mit Blick auf prominente Fälle wie Jörg Kachelmann, dass es keine Rettung gebe, "wenn du das moralische Urteil gegen dich hast". Ferdinand von Schirach stimmte zu: "Der Pranger für den zu Unrecht Beschuldigten ist unerträglich." Dennoch sagte der Jurist: "Verdachtsberichterstattung darf es jederzeit geben."

Als Kristina Dunz mehrfach erläuterte, dass es schwierig sei, Vorwürfe wie eine Vergewaltigung mit Beweisen zu belegen, beteuerte von Schirach, dass es nicht um "ein Misstrauen gegen die Frauen" gehe. "Es geht mir ausschließlich um die Frage: Was passiert, wenn ich jemanden öffentlich vor einem Millionenpublikum für eine unfassbar harte Straftat bezichtige – und ich kann diese Straftat später nicht beweisen. Was ist die Konsequenz daraus?" Dunz wollte dies nicht akzeptieren und konterte: "Deswegen muss man trotzdem so darüber berichten können!" Ferdinand von Schirach stimmte zwar grundsätzlich zu, sagte jedoch abschließend: "Verdachtsberichterstattung muss unbedingt sein, aber ich muss den Verdacht, den ich äußere, in dem Moment, in dem ich ihn äußere, beweisen können."