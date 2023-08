„Choose Love“: Alle Infos zur ersten interaktiven Netflix-Romanze

„Was wäre, wenn …“, wer hat sich diese Frage nicht schon mal gestellt, speziell in Hinblick auf das eigene Liebesleben. Ähnlich geht es Aufnahmetechnikerin Cami Conway, Protagonistin der ersten interaktiven romantischen Komödie auf Netflix. „Choose Love“ erscheint am Donnerstag, den 31. August – und verspricht sehr viel mehr Sendezeit als die eine Stunde und 17 Minuten, die er ankündigt. Denn „Choose Love“ lohnt sich auch ein zweites oder drittes Mal. Das Happy End könnte schließlich jedes Mal anders ausfallen.

Was ist ein interaktiver Film? „Choose Love“ ist nicht der erste Film seiner Art. Angefangen hat auf Netflix alles zunächst 2017 mit dem Kinderfilm „Der gestiefelte Kater und das magische Buch“. Darin nehmen sich die kleinen Zuschauer dem Schicksal des gestiefelten Katers an, den sie bereits aus den „Shrek“-Filmen kennen. Nach zwei weiteren interaktiven Filmen für Kinder traute sich Netflix dann mit „Black Mirror: Bandersnatch“ erstmals an einen Entscheidungs-Film für Erwachsene. Der Ableger der erfolgreichen britischen Science-Fiction-Serie „Black Mirror“ ist bis heute der erfolgreichste interaktive Film für Erwachsene auf Netflix. Dennoch gab es daraufhin zwanzig weitere Filme, die den Zuschauer aktiv förderten. Bei „Choose Love“ handelt es sich nun dennoch um eine Premiere – denn die US-amerikanische Rom-Com ist der erste Film seines Genres, der das Publikum entscheiden lässt. Und genau darum geht es in interaktiven Filmen: Sie kombinieren Elemente eines Computerspiels, dessen Handlung das Publikum mit seinen Aktionen aktiv mitgestaltet, mit filmischen Szenen – und sorgen auf diese Art für ein Vergnügen der besonderen Art.

Worum geht es in „Choose Love“? „Bei Ihnen wird in nächster Zeit eine ganze Menge los sein“, prophezeit eine Tarotkarten-Legerin Cami und soll damit recht behalten. Die Aufnahmetechnikerin ist in einer vermeintlich glücklichen Beziehung mit Paul, eine schillernde Hochzeit und die Familiengründung scheinen nicht weit entfernt. Doch Cami beginnt plötzlich, die Entscheidungen ihrer Vergangenheit zu hinterfragen. Als dann auch noch ihre erste große Liebe Jack Menna und ein geheimnisvoller, britischer Rockstar namens Rex Galier auftauchen und um ihre Liebe buhlen, ist das Chaos perfekt. Für wen wird sich Cami entscheiden?

Eine solche Entscheidung will gut überlegt sein – und so kommen anstelle von Cami, die ohnehin heillos überfordert scheint, die Zuschauer selbst zum Zug: Sie bestimmen, in welche Richtung sich die romantische Komödie „Choose Love“ entwickelt. Soll Cami Jack küssen oder lieber nicht? Täte sie gut daran, ehrlich zu Rex Galier zu sein, was dessen neue Musik angeht? Mit einigen Klicks gestaltet das Publikum Camis Schicksal maßgeblich mit. Was passiert, wenn sie Jack küsst, Rex Galier wertvolle Ratschläge zu seiner Musik verschweigt oder ihren Freund heiratet, finden Zuschauer mit einigen Klicks ganz einfach heraus. Und schließlich geht es um die ganz große Entscheidung: Die für Jack, Paul oder Rex.

„Choose Love“ hat wahres Potenzial zum Wiederholungstäter Richtig gehört, der Verlauf und der Ausgang des Films ändern sich in Zusammenhang mit den Entscheidungen, die das Publikum für Cami trifft. Kuscheln Sie sich auf der Couch mit ein paar leckeren Snacks ein und finden Sie vom Komfort Ihrer vier Wände heraus, wie richtungsweisend schon kleine Entscheidungen auf das menschliche Leben wirken. Was „Choose Love“ besonders reizvoll macht: Der Film hat echtes Potenzial, zum Wiederholungstäter im filmischen Abendprogramm zu werden. Denn mit einem Mal Schauvergnügen sind die Möglichkeiten der Geschichte noch lange nicht ergeschöpft. Stattdessen können sich Zuschauer gleich nochmal auf das Erlebnis einlassen und herausfinden, was geschehen wäre, wenn sie Cami zur Treue gegenüber Paul angehalten hätten, anstatt sie Jack küssen zu lassen, oder wenn sie ehrlich zu Rex gewesen wäre.