"GZSZ": Josefin Bressel übernimmt neue Hauptrolle

„Survival of the Thickest“: Komikerin Michelle Buteau auf der Suche nach dem Glück

Netflix veröffentlicht am laufenden Band neue Serien und am 13. Juli 2023 erscheint mit „Survival of the Thickest“ eine weitere Produktion. Sie basiert auf dem gleichnamigen Buch, das die Stand-up-Komikerin und Schauspielerin Michelle Buteau im Jahr 2020 herausgebracht hat. Das Buch besteht aus autobiografischen Essays, in denen Buteau unter anderem über ihre vielen Freundschafts- und Dating-Desaster schreibt. Zusammen mit Danielle Sanchez-Witzel entwickelte Buteau auch die Serie und übernimmt außerdem die Hauptrolle.

