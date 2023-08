"Das perfekte Dinner" lässt Nerven überkochen: "Kochen ist für mich Stress pur"

In der Spezial-Woche "Zwischen Tüll und Tränen" bei "Das perfekte Dinner" haderte Brautmoden-Profi Vanessa mit allerlei Hausgeräten und das Stress-Level stieg.

"Ich hasse Reifröcke, das bin nicht ich": Solche Geständnisse hört man nicht von vielen Menschen. Für Brautmoden-Expertin Nihal (44) ist es ein professionelles Statement. Willkommen bei einer besonderen Gourmet-Woche: "Das perfekte Dinner" meets "Zwischen Tüll und Tränen". Fünf warmherzige Menschen, die sonst klassische weibliche Lebensträume in federleichtes Weiß hüllen, widmen sich stattdessen Töpfen und Pfannen. Kleider können sie – aber können sie auch kochen?

"Ich bin ein Alpha-Tierchen, gnadenlos ehrlich und kann sehr gut delegieren"

Den Anfang macht ein resolutes Energiebündel. In Lütjensee bei Hamburg lädt Vanessa keine Unbekannten ein – man kennt sich von diversen Hochzeitsmessen. In ihrer schicken Villa, die selbst die beste Location für eine Standard-Traumtrauung wäre, lässt die 43-Jährige keinen Zweifel an ihren Prioritäten: "Ich bin ein Alpha-Tierchen, gnadenlos ehrlich und kann sehr gut delegieren."