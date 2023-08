Wer zuletzt enttäuscht vor einer Ausflugsgaststätte oder Kneipe stand, weil wegen Personalmangels mal wieder ein Schließtag eingelegt wurde, oder wer schon lange auf einen wichtigen Handwerker-Termin wartet, spürt selbst sehr deutlich, wie sehr Fachkräfte im Lande fehlen. Der neue ARTE-Dokumentarfilm "Ist die Rente noch sicher?", den der Sender in Erstausstrahlung zeigt, geht der Frage nach, wie sich die Sozialsysteme entwickeln, wenn immer weniger Menschen in Deutschland in Lohn und Brot stehen und damit entsprechend weniger in die Rentenkasse einzahlen. Die angespannte Situation dürfte sich schon bald zusätzlich verschärfen, da die zahlenmäßig große Bevölkerungsschicht der sogenannten "Babyboomer" in den Ruhestand geht.