"Die Heiland – Wir sind Anwalt": TV-Kritik zum Start der vierten Staffel mit Christina Athenstädt

Es warten wieder neue, spannende Fälle auf das Team in der Berliner Kanzlei. In der vierten Staffel muss sich die resolute blinde Anwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt) auf so manche Veränderung einstellen. Und dann bekommt sie auch noch heftigen Gegenwind von einer neuen Staatsanwältin.

Neue Staffel: Die Heiland – Wir sind Anwalt Serie • 29.08.2023 • 20:15 Uhr

Von Justizia heißt es, dass sie "blind" sei. Gerecht geurteilt werden kann nur, wenn man sich kein voreiliges, falsches Bild macht. Insofern ist die erblindete Anwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt) auch symbolisch geradezu prädestiniert, eine spannende, dicht konstruierte, weltoffene ARD-Serie für den Dienstagabend zu tragen. Mit 13 neuen Fällen geht "Die Heiland – Wir sind Anwalt" in die bereits vierte Staffel. Und einige bisherige Gewissheiten ändern sich – mit zunächst irritierenden Auswirkungen für das Mikroklima in der Berliner Kanzlei.

Staatsanwältin wird zur Gegenspielerin Wie schon in den ersten drei Staffeln lernt man Romy Heiland als Fixstern in ihrem eigenen kleinen Universum kennen. Sie hat einen festen Kreis von Menschen um sich versammelt, die sie unterstützen und die ihre besonderen Bedürfnisse kennen. Umso verwirrender für die blinde Anwältin, dass dieses Gefüge nun gehörig durcheinander gerät. Unter anderem entschließt sich Rudi Illić (Aleksandar Jovanovic), mit dem Romy seit längerer Zeit glücklich liiert ist, seinen Job als Staatsanwalt gegen eine Partnerschaft in einer Kanzlei zu tauschen – ausgerechnet der von Ben Ritter (Peter Fieseler).

Und dann entpuppt sich Rudis Nachfolgerin auch noch als "harte Nuss": Odette Santos (Anne Diemer) tritt als neue Staatsanwältin immer wieder als Prozessgegnerin von Romy Heiland an. Santos hat ein aufbrausendes Temperament, geht kaum einem Streit aus dem Weg. Sie macht "der Heiland" das Leben schwer. Auf eine wichtige Helferin muss sie zudem ebenfalls verzichten: Romys Mutter Karin (Peggy Lukac) heuert ebenfalls in der Kanzlei Ritter & Illić an – als neue Büroleiterin. Ihre verlässliche Stütze fehlt schon rasch sehr.

"Wichtige Menschen aus Romys Umfeld treffen Entscheidungen, die für sie mit Veränderungen verbunden sind. Dieser Umstand bedeutet für Sehende oft schon eine Herausforderung, für sehbehinderte/blinde Menschen, die auf Routinen und feste Gewohnheiten angewiesen sind, kann das jedoch zu einem echten Problem werden", sagt Daria Moheb Zandi, Executive Producer ARD und Redakteurin der Serie. "Somit wird Romy Heiland in der bereits vierten Staffel emotional in mehrfacher Hinsicht herausgefordert. Routine kann sich da nicht einstellen."

Berlin als heimliche zweite Hauptfigur Was erhalten bleibt in Zeiten der Umbrüche: Natürlich ist "Die Heiland" immer noch eine Berlin-Serie. "Die Stadt ist die heimliche zweite Hauptfigur", sagt Daria Moheb Zandi. "Die unterschiedlichen Mandate führen Romy in sehr verschiedene Ecken dieser Metropole. Es sind Orte fernab der touristischen Attraktionen, der oft gezeigten Bilder vom Regierungsviertel oder der hippen Orte in der Innenstadt. Berlin ist viel mehr als das. Die Geschichten sind jeweils in einem der vielen Kieze verortet." Es ist der Blick auf eine Stadt mit vielen Facetten – "die unfassbar groß und manchmal auch provinziell sein kann", so die zuständige ARD-Redakteurin.

Wie üblich haben sich auch die neuen Fälle von realen Erlebnissen von Pamela Pabst inspirieren lassen. Die 1978 im damaligen West-Berlin geborene Juristin schrieb als erste blinde Strafverteidigerin Deutschlands Jusitzgeschichte – und brachte die Serienautoren auf eine spannende Idee. Von Anfang an berät Pabst die Produktion bei der Darstellung der blinden Hauptfigur sowie in juristischen Fragen. Über ihre Gedankenwelt kann man sich auch in ihrem Buch "Ich sehe das, was ihr nicht seht" informieren. Darin ermöglicht Pamela Pabst Einblick in ihren Alltag, schildert ihre Arbeit am Berliner Kriminalgericht und ermutigte vor allem Sehende wie Nichtsehende, ihren eigenen Weg zu gehen.

