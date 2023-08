"ARD Story: Unter Druck – Selbstständige in Deutschland": TV-Kritik zur Doku

Beruflich auf eigenen Füßen zu stehen ist nicht einfach. Zu der Verantwortung der Freiberufler oder Unternehmer, kommt meist eine hohe Arbeitsbelastung und oft viele Bürokratie-Stolperfallen hinzu. Die ARD-Dokumentation wirft ein Licht auf die Lage von 4,2 Millionen Frauen und Männern in Deutschland, die es dennoch gewagt haben.

ARD Story: Unter Druck – Selbstständige in Deutschland

Während man vor allem in der angelsächsischen Wirtschaftswelt Gründergeist hoch schätzt, denkt man in Deutschland immer noch etwas defensiver, wenn es um die berufliche Selbstständigkeit geht. Allzu oft gilt noch die Devise vom Schuster, der bei seinen Leisten bleiben sollte.

Die neue ARD-Dokumentation "ARD Story: Unter Druck – Selbstständige in Deutschland" versucht zu ermitteln, warum es den immerhin 4,2 Millionen Frauen und Männern im Lande, die sich zu einer freiberuflichen Tätigkeit entschlossen oder selbst ein Unternehmen gestartet haben, oft so schwerfällt, gesellschaftliche Anerkennung zu erhalten. Oft fehlt es auch am Rückenwind aus der Politik. Und der galoppierende Amtsschimmel sorgt gelegentlich für Frust.