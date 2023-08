Der Heiratsmarkt: Alle Infos zur neuen ProSieben-Show mit Annemarie Carpendale

Am 10. August startet auf ProSieben die neue Dating-Show „Der Heiratsmarkt“. Wir erklären das Konzept der Show, stellen die Kandidat:innen vor und verraten Euch die Sendezeiten.

Der Heiratsmarkt – Die vertraut-verhasste Art der Partnersuche Wenn es um Konzepte für neue TV-Unterhaltungs-Formate geht, kennt der Erfindergeist der Produktionsfirmen keine Grenzen. Ein beliebtes Thema, das stets Mitgefühl, Anteilnahme oder Fremdscham garantiert, ist die Liebe, bzw. der Weg dorthin. Dieses „Rad“ kann nun wirklich niemand neu erfinden, die strategischen Überlegungen hinter einem neuen Format zum alten Thema allerdings schon. Ab dem 10.08. geht es in der neuen Dating-Show „Der Heiratsmarkt“ auf ProSieben nicht um suchende Bauern oder passende Schwiegertöchter. Es werden auch keine Rosen verteilt. Im Mittelpunkt stehen zwölf junge, beziehungswillige Singles, die auf dem Heiratsmarkt feilgeboten werden. Als „Marktschreier“ fungieren deren Eltern sowie Verwandte oder Freunde, die ihre Lieblinge dort anpreisen wie Sauerbier. Einem echten Markt nachempfunden, präsentieren sich alle Kandidat:innen an ihrem eigenen Stand. "Wir haben einen richtigen Marktplatz mit vielen bunten Ständen, die von den Angehörigen mit Bildern, Gegenständen oder persönlichen Dingen gestaltet werden, sodass man da möglichst viel über die Singles erfährt. In den Gesprächen mit den anderen Angehörigen wird dann natürlich alles rausgeholt, um den eigenen Schatz ins beste Licht zu rücken.", so Annemarie Carpendale, welche die Angehörigen als Moderatorin begleitet.

Da Eltern ihrem Spross nur das Allerbeste wünschen, verschaffen sie sich selbstverständlich mit kritischem Blick einen genauen Überblick über das Angebot an den anderen Ständen. Haben sie den oder die Richtige(n) auserkoren, zieht das frisch ausgewählte Paar samt Kuppler:innen für einige Tage gemeinsam unter ein Dach. Das schafft die besten Voraussetzungen, um unter deren wachsamen Blick auf Tuchfühlung zu gehen und sich „völlig ungezwungen“ näher kennenzulernen. Da gerade bei der Partnerwahl immer mit Überraschungen zu rechnen ist, sieht das Konzept im Falle eines Misserfolgs den erneuten Antritt auf dem Heiratsmarkt mit neu gemischten Karten vor.

Annemarie Carpendale führt als Moderatorin durch die Show Annemarie Carpendale (45) ist mit ca. 20 Jahren Medienpräsenz als Moderatorin verschiedener Formate ein bekanntes Gesicht in der TV-Landschaft. Ihre Vielseitigkeit bewies sie als Show-Teilnehmerin, z.B. bei „The masked Singer“ und „Joko und Klaas gegen ProSieben“, sowie als Darstellerin in Filmen wie „Männerherzen“. Privat ist Annemarie seit 2007 mit Wayne Carpendale glücklich liiert. Das Paar heiratete im September 2013; seit 2018 komplettiert ein gemeinsamer Sohn das Familienglück. In einem Interview erklärt die Moderatorin, worauf sich die Zuschauer besonders freuen dürfen: "Der Generationen-Clash zwischen den Singles und ihren Familien macht die Show aus. Wir kennen das doch alle: Die eigenen Eltern würden ganz sicher hier und da ganz andere Entscheidungen für uns treffen als wir selbst. Und bei 'Der Heiratsmarkt' prallen da dann oft ganz verschiedene Welten und Vorstellungen aufeinander. Beispielsweise sucht der Papa für seine Tochter eher den braven Partner statt den Bad Boy. Und erzählt beim Frühstück: 'Also meine Tochter braucht erst mal Zeit, um sich zu öffnen', während sie parallel bei der Hausparty am Pool twerkt. Genau das ist es, was hier so Spaß macht."

Sommer, Sonne, Meer und … Singles Um die Flirtbereitschaft und das Strahlen der Kandidat:innen auf einem konstant hohen Niveau zu halten, fanden die Dreharbeiten nicht im Studio irgendeines Gewerbegebiets in Deutschland statt. Da die Umgebung für das eigene Wohlgefühl und somit für die Wirkung auf andere nicht unerheblich ist, wurde das Spektakel Mitte Juni auf der sonnenverwöhnten kroatischen Insel Hvar vor der dalmatinischen Küste gedreht. Bei soviel Sommerfeeling, Sonne und Meer sollten sich doch alle 12 Singles fast von alleine verkuppeln lassen. Hierzu gibt Annemarie Carpendale einen dezenten Hinweis: "Also so viel kann ich ja verraten, mindestens ein Paar kehrt am Ende gemeinsam von der Insel zurück."

Die Kandidatinnen und Kandidaten Wir stellen Euch die unerschrockenen Kandidatinnen und Kandidaten in unserem Überblick kurz vor und verraten, von wem sie sich verkuppeln lassen wollen:

Alex: Der 33-jährige Frauenversteher kommt aus Nürnberg und ist gelernter Fahrzeuglackierer. Nach einem Job als Barkeeper verdient er sein Geld aktuell als Escort. Seit zweieinhalb Jahren ist Alex Single, zuvor hatte er eine dreijährige Beziehung. Mit Hilfe seines Vaters Gerd (67) und seines Freundes Denis (28) möchte er seine Herzensdame finden.

Jay Jay: Bei dem 33-jährigen muskulösen Kölner darf man durchaus von einem Dauer-Single sprechen. Diesen Zustand kennt der selbstständige Vertriebler nun bereits seit zwölf Jahren. Immerhin: Zuvor hatte er drei ernsthafte Beziehungen. Weitaus mehr als die 45 Minuten, die er täglich im Fitnessstudio trainiert, würde er mit Hilfe von Cousin Samet (24) und dessen Frau Mine (25) zukünftig lieber mit seiner großen Liebe verbringen.

Jenny: Die 29-jährige lebensfrohe Weltenbummlerin aus Dresden coacht Frauen in Sachen Ernährung und Selbstliebe. In ihrem Blut fließt pure Abenteuerlust. Erst vor kurzem vollendete sie eine Weltreise. Nach sechs Jahren als Single weiß sie ganz genau, welche Art von Mann sie sich an ihrer Seite wünscht: Er sollte ihren Wunsch nach Freiheit und einem gemeinsamen Zuhause teilen. Ob es Mutter Simone (52) und Oma Ursula (72) gelingen wird, einen solchen Mann herauszupicken?

Juliette: Die 22-jährige Fitnesstrainerin aus Leipzig leitet nicht nur Wassergymnastik-Kurse - sie hat ständig „Hummeln im Hintern“. Als DJane sorgt sie für ausgelassene Partystimmung und bringt als ehemalige Cheerleaderin die Sporthallen zum Beben. Sie hatte zwei feste Beziehungen, die jedoch scheiterten, weil sie nach eigenen Angaben bei der Partnerwahl immer an die „Falschen“ gerate. Nach vier Jahren des Singlelebens setzt sie ihre Hoffnung auf das Augenmaß ihres Papas Alex (50) und ihres Patenonkels Ali (47).

Linda: Die 35-jährige Feinoptikerin aus Tuttlingen liebt anspruchsvolle Entdeckungsreisen rund um den Globus. In den letzten sieben Jahren machte sie die Welt ungewollt alleine unsicher. Ihre drei bisherigen Beziehungen beschreibt sie so: „Zwei waren A****löcher, einer zog nach München.“ Ob Schwester Cindy (40) und Mutter Sabine (61) ihren Seelenverwandten ausfindig machen werden?

Max: Der 25-jährige Unternehmer aus Neumünster hat Style und steht auf Familientraditionen. Eine davon lautet: Die Sonntage werden mit der Großfamilie verbracht. Kein Wunder, dass sein Lebensziel die Heirat und Gründung einer Großfamilie ist. Seine bisherigen zwei Beziehungen scheiterten. Nach zwei Jahren als Single wagt er mit der Unterstützung seiner Schwestern Mareike (28) und Amelie (19) einen neuen Versuch.

Ornella: Die 26-jährige Junior Assistentin im Online-Marketing kommt aus Heilbronn und fährt in ihrer Freizeit am liebsten Wakeboard oder geht auf Reisen. Sie steht nicht nur auf Abenteuer, sie ist auch kreativ. Das beweist sie insbesondere beim Zeichnen und Tätowieren. Der Traummann, der sie aus acht Jahren Singledasein befreit, sollte eine Mischung aus dem „lieben Kerl von nebenan“ und verführerischem „Bad Boy“ in sich vereinen. Mama Gabriela (50) und Freundin Jessica (20) geben ihr Bestes, um einen geeigneten Kandidaten vors Visier zu bekommen.

Natalie: Die 30-jährige Schlagersängerin aus Baden-Baden ist gelernte Kauffrau und konzentriert sich aktuell vor allem auf ihre Gesangs-Karriere. Sie hatte bisher fünf ernsthafte Beziehungen und war sogar einmal verheiratet. Das letzte Jahr verbrachte sie ohne Partner. Der Mann an ihrer Seite braucht viel Energie, wenn er mit ihr mithalten will: Statt gemütlich zu Couchen findet man sie am Wochenende auf der Tanzfläche. Ihre Beraterinnen sind Cousine Vivienne (19) und Ex-Schwiegermutter Lina (47).

Pana: Der 33-jährige tätowierte, gastronomische Leiter eines Hotels in Öhringen ist leidenschaftlicher Biker, der Freiheit, Adrenalin und Abenteuer braucht. Als Romantiker nimmt er die Ehe seiner Eltern als Vorbild. Vor seiner zweieinhalbjährigen Zeit als Single war er verheiratet. Seinen aus dieser Ehe hervorgegangenen zwei Söhnen ist er ein liebevoller Vater. Solange sich Mutter Lina (62) und Vater Jannis (62) fern von Zwillings-Frauen halten, vertraut er darauf, dass sie seine Traumfrau für ihn finden werden.

Philipp: Der 27-jährige Personal Trainer kommt aus Bad Segeberg, wo er gerne die Tanzflächen unsicher macht. Nach zwei Jahren ausschweifenden Singlelebens hat er genug von Action und hofft, jetzt im Rahmen der Show die Liebe seines Lebens zu finden. Für ihn begeben sich Mutter Petra (57) und Vater Daniel (54) auf die Suche.

Roaya: Die 32-jährige, temperamentvolle Influencerin aus Berlin arbeitet als Mental- und Job-Coach. Früher war die Berlinerin passionierte Boxerin. Heute gilt ihr Interesse der Astrologie. Ihre bisherigen vier Beziehungen beendete sie ausnahmslos selbst. Nach fünf Jahren als Single wird ihr ein Wunsch immer wichtiger: Sie möchte endlich wieder Schmetterlinge im Bauch fühlen und eine eigene Familie gründen. Bei der Erfüllung ihres Traumes stehen ihr Mutter Parvaneh (66) und Freundin Anna (32) hilfreich zur Seite.

Roman: Der 35-jährige Bundeswehroffizier aus Köln ist mit einer Körpergröße von 2,02 Metern ein sanfter Riese. Er hatte bisher eine feste Beziehung und ist bereits Vater. Für seine zukünftige Partnerin möchte er sowohl ein charmanter Verführer als auch verlässlicher Freund sein. In den letzten drei Jahren blieb seine Partnersuche allerdings erfolglos. Nun vertraut er auf die richtige Auswahl seines Vaters Peter (75) und seines besten Freundes Sönke (33).

Werden die Eltern, Verwandten und Freunde ein glückliches Händchen bei der Partnerwahl beweisen? Werden sie die große Liebe für ihre engsten Vertrauten finden? Das kannst Du ab dem 10. August immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream herausfinden.

Alle Sendetermine und Sendezeiten von „Der Heiratsmarkt“ im Überblick: Folge 1: Donnerstag, 10. August 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: Donnerstag, 17. August 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 3: Donnerstag, 24. August 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: Donnerstag, 31. August 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 5: Donnerstag, 07. September 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 6: Donnerstag, 14. September 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben Auf Joyn sowie im ProSieben Livestream könnt Ihr die Folgen von „Der Heiratsmarkt“ ebenfalls ab dem 10. August 2023, 20.15 Uhr anschauen.

Wiederholungen auf ProSieben Folge 1+2:

Folge 1: Freitag, 11. August 2023, 00.50 Uhr Folge 2: Freitag, 18. August 2023, 00.30 Uhr

Wiederholungen auf Sixx:

Neben ProSieben wiederholt auch Sixx die Folgen der Dating-Show: jeweils montags nach der Erstausstrahlung zur Primetime. Hier die (voraussichtlichen) Sendetermine und -zeiten im Überblick: Folge 1: 14. August 2023, 20.15 Uhr Folge 2: 21. August 2023, 20.15 Uhr Folge 3: 28. August 2023, 20.15 Uhr Folge 4: 04. September 2023, 20.15 Uhr Folge 5: 11. September 2023, 20.15 Uhr Folge 6: 18. September 2023, 20.15 Uhr

Heiratsmarkt – früher und heute Zur Vermeidung von Inzucht und zur Anbahnung von Eheschließungen über die Grenzen eines Dorfes hinweg, wurde in früheren Zeiten jährlich ein festlicher Heiratsmarkt veranstaltet. Mit der Zunahme der Mobilität in Europa verloren die Heiratsmärkte ihre Bedeutung, blieben jedoch in Form von Volksfesten, wie Jahrmärkte und Kirmes, erhalten. Heutzutage finden in Bulgarien noch jährlich die Brautmärkte statt. Veranstaltet werden diese von einer Untergruppe der Roma, dem traditionellen Clan der Kesselschmiede. Heiratswillige Frauen präsentieren sich zahlungswilligen Männern. Diese müssen den Eltern der Auserwählten zur Einwilligung zwischen 5.000 und 20.000 Euro bieten. Der Brautkauf gilt als Symbol zur materiellen Absicherung der Eltern und findet nicht gegen den Willen der Braut statt. Zu dem Brautmarkt kommen Clanmitglieder aus ganz Bulgarien zusammen, da laut der Heiratsregel nur innerhalb des Clans geheiratet werden darf. Auch das Volk der Hmong in Vietnam pflegt seine Tradition eines jährlichen Heiratsmarktes (meist Anfang Mai) bis heute. (Quelle: Wikipedia)

Bekannte Heiratsmärkte Brokser Heiratsmarkt, Volksfest in Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen Jauernicker Heiratsmarkt in der Gemeinde Markersdorf in Sachsen Kaltennordheimer Heiratsmarkt, Pfingstfest in der Stadt Kaltennordheim in Thüringen Heiratsmarkt an der Hühnerkirche in Hünstetten, Hessen (bis in die 1960er-Jahre) Leisenwalder Heiratsmarkt in der Stadt Wächtersbach in Hessen (seit über 300 Jahren, laut einer Akte von 1680). (Quelle: Wikipedia)