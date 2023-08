"auslandsjournal – die doku: Kampf ums Wasser": TV-Kritik zur ZDF-Sendung

Zwei Milliarden Menschen haben weltweit keinen Zugang zu sauberem Wasser. In Ostafrika, am Horn von Afrika, haben 33 Millionen Menschen nicht genug zu trinken, es gibt die größte Dürre seit 40 Jahren. Nicht nur, dass Wasser dadurch für viele unbezahlbar teuer wird, auch graben sich manche Nationen inzwischen gegenseitig sprichwörtlich "das Wasser ab". Die Korrespondenten des ZDF-"auslandsjounals" berichten über die weltweite Wasserknappheit und die daraus folgenden Verteilungskämpfe. Sie begeben sich im Nahen Osten, in Asien, Afrika und Amerika aber auch auf die Suche nach Lösungen und neuen Perspektiven.

Steigender Wasserverbrauch durch Landwirtschaft und Industrie, die vom Klimawandel verursachten ansteigenden Temperaturen führten zu einem "vampirhaften Umgang mit Wasserreserven", stellte der UN-Generalsekretär Guterres auf der UN-Wasserkonferenz in New York kürzlich fest und konstatierte: "Die Welt geht einen gefährlichen Weg."

In Ägypten wird um jeden Tropfen Wasser gekämpft, so zeigt es die dortige Korrespondentin Golineh Atai. Aber auch am Colorado River führen Dürre und Trockenheit zu Verteilungskämpfen und in Frankreich sorgen Landwirte bereits jetzt mit großen Auffangbecken für Nachhaltigkeit. In China, einem der wasserreichsten Länder der Welt, sind die Ressourcen ungleich verteilt. Um dem Norden zu helfen, hat man dort ein gigantisches Umleitungsprojekt gebaut.