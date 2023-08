"Allein im All – Die einsame Reise zum Mars": TV-Kritik zur ARD-Doku

Die einen sagen, Ende der 30er-Jahre werde die Reise zum Mars Wirklichkeit, die anderen behaupten: Erst 2048 ist es so weit. 60 Millionen Kilometer sind günstigstenfalls zu bewältigen, je nach Planetenkonstellation. Die Reisedauer beträgt einfach sieben bis neun Monate, Wenigstens 18 Monate gilt es, dort zu verweilen. Was macht diese Reise inmitten einer kleinen Astronauten-Crew mit dem Menschen? Wie hält das die Psyche aus? Die Dokumentation "Allein im All – Die Reise zum Mars" (SWR, 2022) des amerikanischen Regisseurs Ido Mizrahy erläutert das unter anderem anhand von Laborversuchen der NASA und spricht mit erfahrenen Astronauten, die bereits mehrere Monate auf der internationalen Raumstation ISS verbrachten. Vor allem aber kommt der NASA-Psychologe Al Holland zu Wort, der in ruhigen Sätzen das Innenleben der Astronauten und die psychischen Gefahren während der Isolation beim Raumflug erklärt.