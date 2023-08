Julian F. M. Stoeckel setzt sich für Dirk Bachs Grab ein: Nach Diebstahl der rosa Bank

"Wie kann man eine rosa Bank also am helllichten Tag entwenden?"

Auf Anfrage äußerte sich auch Stoeckel gegenüber RTL zum Diebstahl: "Mich verwundert es, dass die Bank verschwunden ist. Was mich noch viel mehr wundert: Nachts sind in Deutschland die Friedhöfe verschlossen. Wie kann man eine rosa Bank also am helllichten Tag entwenden? Entweder hatte einer einen Schlüssel oder es war von langer Hand professionell geplant."