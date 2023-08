"Tatort" ohne Dagmar Manzel: Kommissarin Paula Ringelhahn quittiert den Dienst

Seit April 2015 steht Schauspielerin Dagmar Manzel für den "Tatort" in Franken vor der Kamera. Als Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn löst sie Mordfälle im Frankenland und überführt Verbrecher. Derzeit wird für den zehnten "Tatort" in Nürnberg und Umgebung gedreht, der 2024 im Ersten ausgestrahlt werden soll. Es wird der letzte Fall mit der 64-Jährigen sein: Auf eigenen Wunsch wird Manzel den Franken-"Tatort" verlassen.

"Wunderbare, beglückende, intensive, zehnjährige Arbeit"

"Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören", erklärte sie in einer Pressemitteilung des Bayerischen Rundfunks. Zwar sei Paula ein vielseitiger Charakter, "und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten durfte". Doch gleichzeitig gebe "es noch viele andere Sachen, auf die ich unglaublich viel Bock habe". Sie wolle mehr Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen oder länger in den Urlaub fahren. Mit dem Bayerischen Rundfunk sei es eine "wunderbare, beglückende, intensive, zehnjährige Arbeit" gewesen. "Und ich durfte Franken und vor allem die Franken kennenlernen und habe dort immer wieder viele schöne Erlebnisse. Paula bleibt in Franken, und ich will dort auch ohne Paula ab und an Land und Leute genießen."