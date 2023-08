"Stromberg"-Star bekommt Rolle bei "Rote Rosen"

Es gibt bald ein neues Traumpaar in der beliebten ARD-Reihe "Rote Rosen". Diana Staehly, bekannt aus "Stromberg" und Sebastian Deyle werden in der 22. Staffel für Schmetterlinge im Bauch sorgen.

Seit 2006 flimmert die ARD-Serie "Rote Rosen" über die Bildschirme, die Dreharbeiten zur neuen Staffel sind bereits in vollem Gange. Auch dieses Mal wird ein besonderes Paar im Zentrum der Geschehnisse in Lüneburg stehen. Mit Diana Staehly, bekannt als Tanja aus der Comedyserie "Stromberg" und Sebastian Deyle, der bereits bei "Marienhof" und "Sturm der Liebe" mitspielte, stoßen zwei neue Gesichter zum Cast der Telenovela. Als Traumpaar werden sie in der 22. Staffel zu sehen sein.