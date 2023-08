"Dirty Dancing": TV-Kritik zum Kult-Film mit Patrick Swayze und Jennifer Grey

Ein Tänzchen gefällig? Heute Abend zeit VOX den Kult-Film "Dirty Dancing" mit Frauenschwarm Patrick Swayze und "Baby" Jennifer Grey. Es soll sogar eine Fortsetzung geben.

Dirty Dancing Komödie • 31.08.2023 • 20:15 Uhr

Für viele wird er wohl immer Johnny Castle bleiben. Schließlich hat er so scharenweise Frauen einen unerfüllten Traum beschert: Nur einmal diese Hebefigur tanzen, da oben schweben und gehalten werden – am besten von einem Mann, der auch noch so gut aussieht wie Patrick Swayze. Bereits 2009 ist der Schauspieler, der als Sonnyboy berühmt wurde, im Alter von nur 57 Jahren an einem Krebsleiden gestorben. VOX wiederholt nun den Kultfilm "Dirty Dancing" (1987).

Sommer 1963. Mit dem für ihr Alter typischen Widerwillen fährt die 17-jährige Teenager-Göre Frances (Jennifer Grey) mit ihrer Familie in den Urlaub. Doch dort kommt alles ganz anders, als gedacht. Im Feriencamp lernt die kleine Frances den gut gebauten New Yorker Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) kennen, der schon seit Jahren in den Tanzsälen rhythmische Balzbewegungen vorexerziert, auf dass den Urlauberinnen ganz anders wird. In einer Waldhütte kommen sich Frances und Johnny erstmals näher. Zurück in der Stadt gibt Johnny der kleinen Frances Unterricht im Rock'n'Roll-Tanz. Die beiden haben sich endgültig ineinander verknallt. Doch schon treten Probleme in Form eines eifersüchtigen Vaters und einer schwangeren Ex-Freundin auf ...

"Dirty Dancing 2"? Jennifer Grey soll im Übrigen bald wieder in einer einschlägigen Rolle zu sehen sein: US-amerikanischen Medienberichten zufolge, wurde die Fortsetzung des Kultstreifens von 1987 auf der CinemaCon angekündigt- sie soll an die Originalgeschichte anknüpfen. Diese neue Story spielt dann in den 1990er-Jahren. Baby (Jennifer Grey) kehrt zwar zurück, im Mittelpunkt steht jedoch eine neue weibliche Hauptfigur, die in einem Sommercamp ein romantisches Coming-of-Age-Abenteuer erlebt. Am Freitag, 9. Februar 2024, ist der offizielle Start in den US-Kinos.

Dirty Dancing – Do. 31.08. – VOX: 20.15 Uhr