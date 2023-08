"Evolution der Blütenwelt – wie Blumen die Erde erobern": TV-Kritik zur Doku mit Charles Darwins Urenkelin

Es ist eine faszinierende Welt: Es gibt Blumen und Stauden in den unterschiedlichsten Variationen. Sie machen mittlerweile 90 Prozent der Blütenpflanzenarten aus. Warum das so ist, zeigt die Doku in 3sat. Mit dem Thema beschäftig sich auch Botanikerin Sarah Darwin, Ururenkelin des britischen Naturforschers Charles Darwin.

Evolution der Blütenwelt – wie Blumen die Erde erobern Dokumentation • 31.08.2023 • 20:17 Uhr

Warum sind Blumen solche Überlebenskünstler? Was macht sie neben den Farben und Formen so einzigartig? Und wie gelingt es der Pflanze, selbst an lebensfeindlichen Orten fast überall auf der Welt zu blühen? Diesen und noch vielen weiteren Fragen widmet sich Filmemacher François Tribolet in seiner Doku "Evolution der Blütenwelt". Mit dem Publikum taucht er in einen Kosmos ein, der bunter und vielfältiger nicht sein könnte. Und in dem viel geforscht wird: Denn viele Experten wollen mehr darüber wissen, "wie Blumen die Erde erobern".

Mysterium der Blumen in der Wüste Namibias Mit Tribolets Dokumentation bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur einen Einblick in die Welt der Blumen, sondern auch in den Stand der Forschung über die Pflanzen. Auf dem ganzen Planeten beschäftigen sich viele Wissenschaftler und Experten mit diesem Gebiet. So wie die Botanikerin Sarah Darwin, Ururenkelin des britischen Naturforschers Charles Darwin, die sich mit dem Mysterium der Blumen in der Wüste Namibias, auf Alpengipfeln und Inseln im Südpazifik, auseinandersetzt.

Schon für Charles Darwin, der als Begründer der Evolutionstheorie gilt, war die Blütenwelt von größter Faszination. Mit der Frage nach dem Ursprung und der Entstehung der Blumen beschäftigte er sich ein Leben lang. Ebenfalls gefesselt von diesem Rätsel sind heute der Genetiker François Parcy und Molekularbiologin Valérie Burtet-Sarramégna. Sie forschen in Neukaledonien und Namibia mit prähistorischen Pflanzen.

Auch im Botanischen Garten in Zürich und am Mont-Blanc-Massiv wird sich der Blumenwelt gewidmet. Die Biologen Florian Schiestl und Sébastien Lavergne gewähren in der Doku Einblicke in ihre Arbeit. Während in Israel Lilach Hadany, Expertin für Phytoakustik, mit modernster Technologie die Superkräfte der Blumen erforscht, untersucht Evolutionsbiologin Edwige Moyroud eine besondere Pflanzenart: den Hibiskus.

"scobel – Artenvielfalt und Bio-Resilienz" Passend zum Thema Pflanzen und Vielfalt der Erde diskutiert Gert Scobel im Anschluss mit Experten über das Artensterben. Obwohl Blumen heutzutage 90 Prozent der Landpflanzenarten ausmachen, sind auch sie vom Artensterben betroffen, welches durch den Klimawandel verursacht wird.

Auf der ganzen Welt nimmt die Anzahl an Tier- und Pflanzenarten ab – eine große Gefahr für unseren Planeten. Wissenschaftlern zufolge sind von den geschätzten acht Millionen Arten knapp eine Million vom Aussterben bedroht, was die ökologische Balance ins Wanken bringt. Was der Mensch dagegen tun kann, und warum dabei Politik und Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen, wird in dem Talk erörtert.

Evolution der Blütenwelt – wie Blumen die Erde erobern – Do. 31.08. – 3sat: 20.15 Uhr