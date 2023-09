"Europa Open Air 2023 mit dem hr-Sinfonieorchester": TV-Kritik zum Klassik-Abend im Ersten

Was die New Yorker und die Berliner können, das können die Frankfurter auch. Bereits zum fünften Mal laden das Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks und die Europäische Zentralbank am Mainufer bei freiem Eintritt zum Klassikkonzert unter freiem Himmel. Vor dem Hintergrund der Frankfurter Skyline werden am Main 20.000 Zuschauer erwartet, die bei diesem Anlass die Vertragsverlängerung des 47-jährigen Chefdirigenten Alain Altinoglu bis 2028 feiern können.