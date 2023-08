"Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen": TV-Kritik zum fünften Fall mit Hannes Jaenicke

Wer an die Städte-Krimis im Ersten denkt, dem kommen in der Regel zuallererst die schönen Seiten der Filmreihen in den Sinn: die traumhaften Landschaftsaufnahmen aus Kroatien, Bozen oder der Bretagne, die Inspirationen für Urlaubsreisen und der sorgsam eingepflegte Lokalkolorit. In "Das Mädchen ohne Namen", dem fünften Teil des "Amsterdam-Krimis" mit Hannes Jaenicke und Fedja van Huêt aus dem Jahr 2022, sucht man viele der eben genannten Aspekte jedoch vergeblich. Stattdessen rückt der Krimi unter der Regie von Ismail Sahin einen anderen Aspekt der niederländischen Metropole inden Fokus: den fragwürdigen Umgang mit Menschenhandel und Zwangsprostitution. Das Erste zeigt den Film nun als Wiederholung.