Gewinne 2x2 Kinokarten für die amüsante Liebeskomödie "Harry und Sally"

Eine der amüsantesten Liebeskomödien aller Zeiten kehrt zurück auf die große Leinwand. Hochkarätig besetzt mit Meg Ryan und Billy Crystal. Erstmals in 4K restauriert. Am 3. Oktober kehrt "Harry und Sally" für einen Tag zurück auf die große Leinwand – erstmals in 4K restauriert. Wir verlosen 2x2 Kinokarten für den Film-Klassiker.

Zum Film Männer und Frauen können keine Freunde sein, da ihnen immer der Sex dazwischenkommt. Über den Wahrheitsgehalt dieser These streiten sich die College-Absolventen Harry (Billy Crystal) und Sally (Meg Ryan), die sich gerade erst kennengelernt haben, während einer 18-stündigen Autofahrt nach New York. Am Ziel angekommen, trennen sich ihre Wege. Als sie sich zehn Jahre und zwei gescheiterte Partnerschaften später zufällig in einem Buchladen wieder treffen.

Die beiden beschließen, nun den Gegenbeweis anzutreten, und werden entgegen allen Erwartungen beste Freunde – doch die rein platonische Beziehung aufrechtzuerhalten, fällt den beiden zunehmend schwerer … Gespickt mit spritzigen Dialogen und scharfsinnigem Witz, gelang Regisseur Rob Reiner („Eine Frage der Ehre“) mit "Harry und Sally" eine der amüsantesten Liebeskomödien aller Zeiten. Als Traumpaar mit Anlaufschwierigkeiten zeigen sich Meg Ryan und Billy Crystal in Topform. An ihrer Seite glänzen Carrie Fisher und Bruno Kirby. Für ihr brillantes Drehbuch wurde Nora Ephron („Schlaflos in Seattle“) 1990 für einen Oscar nominiert.

Kino-Event-Reihe "BEST OF CINEMA": Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme & Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen BEST OF CINEMA in Kooperation mit STUDIOCANAL, CONSTANTIN FILM und CAPELIGHT PICTURES großartige Meisterwerke der Filmgeschichte zurück auf der großen Leinwand.

