"Drift – Partners in Crime": Start der zweiten Staffel mit Ken Duken und Fabian Busch

Auch in der zweiten Staffel von "Drift – Partners in Crime" gibt es viele qualmende Reifen und fliegende Fäuste. Nach einer verhängnisvollen Verfolgungsjagd steckt das ungleiche Brüder-Gespann, gespielt von Ken Duken und Fabian Busch, noch mehr in der Klemme.

In den ersten fünf Folgen der Sky Original Serie "Drift – Partners in Crime" hielten die Macher mit ihren Prioritäten nicht hinter dem Berg. Halsbrecherische Verfolgungsjagden, Kollisionen und Explosionen gab es auf der actiongeladenen Schnitzeljagd durch Europa zu bestaunen. Tiefgang und Logik mussten sich hingegen hinten anstellen, wenn das ungleiche Brüderpaar, verkörpert von Ken Duken und Fabian Busch, alles auf eine Karte setzte – und es dabei wörtlich wie im übertragenen Sinne ordentlich krachen ließ.

Sky-Serie mit "Alarm für Cobra 11"-Charme Auch in der kommenden zweiten Staffel (Start: 1. September bei Sky und WOW) kämpfen Ali (Duken), Typ harter Hund, und Leo (Busch), LKA-Beamter aus Sachsen, wieder dafür, die wahren Hintergründe eines verheerenden Brückeneinsturzes aufzudecken, für den Ali verantwortlich gemacht wird. Schnell wird klar: Die erste der insgesamt fünf neuen Episoden muss sich in Sachen Action nicht vor der ersten Staffel verstecken, denn auch hier wartet Regisseur Ngo The Chau wieder mit rasanten Verfolgungsjagden auf.

Während Leo die "Rambo-Macho-Vergeltungskacke" seines Bruders gehörig auf den Zeiger geht, folgt Ali seinen Gegnern mit quietschenden Reifen durch Münchens Straßen und sogar im Stile eines Free-Climbers von Balkon zu Balkon eines Hochhauses – wohlgemerkt nach oben -, und lässt sich auf eine wüste Boxerei ein.

Auch weiterhin versprüht "Drift" also alten "Alarm für Cobra 11"-Charme, wenngleich die Actionserie optisch natürlich deutlich moderner daherkommt. Über insgesamt fünf neue Folgen hinweg müssen sich die Brüder, einst durch den Tod ihres Vaters entzweit, dann wieder in misslicher Lage enger zusammengerückt, wieder dubiosen Machenschaften und skrupellosen Gegenspielern erwehren. Dabei agiert das Duo ab sofort nicht mehr lediglich als "Partner in Crime", sondern auch als offizielle Partner bei der Polizei, was Ali so gar nicht schmeckt.

Bloß nicht unschuldig in den Knast Wer der Wahrheit zu nahe kommt, verbrennt sich schnell: Das muss auch Rechtsanwältin Maryam Soltani (Mona Pirzad), die in dem Fall recherchiert, erfahren, als sie in ihrem Büro überfallen und bedroht wird. Unmittelbar darauf nehmen Ali und Leo, der doch eigentlich gar keine Lust auf Testosteron-getriebene Risiken hat, die motorisierte Verfolgung durch die bayrische Landeshauptstadt auf. Seine Warnungen werden ignoriert, und es kommt zu einem verhängnisvollen Vorfall, der dafür sorgt, dass sich die Schlinge um den Hals der beiden Cops noch enger zieht. "Sch..ß auf die Wahrheit", rutscht es dem völlig verzweifelten Leo daraufhin heraus. Was zählt, ist für ihn nur, nicht unschuldig im Knast zu landen.

Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Spuren zu verwischen, während die Lage immer aussichtsloser erscheint. Obendrein bekommt es das Trio in den neuen Folgen mit dem zwielichtigen Drogenboss Rainer (Daniel Zillmann), einem kaltblütigen Killer (Stephan Luca) sowie er verzweifelten Mutter (Nadeshda Brennicke) auf der Suche nach ihrem Sohn zu tun. Mag die Geschwisterliebe immer Höhen und Tiefen unterliegen, um sich aus der Zwickmühle zu befreien, müssen sich die beiden Brüder bedingungslos aufeinander verlassen können.