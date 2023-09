"Terra X: Welten-Saga II": TV-Kritik zur neuen Folge mit Christopher Clark

Der australische Historiker Christopher Clark ist auch wieder für die zweite Staffel der "Terra X"-Reihe "Welten-Saga" weltweit unterwegs und besucht eine Vielzahl jener faszinierender Orte, die es auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes schafften.

Terra X: Welten-Saga II Dokumentation • 03.09.2023 • 19:30 Uhr

Im Juni 2020 besuchte der australische Historiker und Bestsellerautor Christopher Clark ("Die Schlafwandler") 40 UNESCO Weltkulturerbe-Stätten für "Terra X". Drei Jahre später ist es an der Zeit für eine zweite Staffel: Sechs Folgen der Dokumentationsreihe "Terra X: Welten-Saga II" sind fortan wöchentlich, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen. Am Anfang stehen "Die Schätze Südeuropas" im Zentrum. Regisseur Gero von Boehm schickt Clark ins italienische Neapel, eine fragile Stadt, wie der Experte selbst sagt. Vor der traumhaften Kulisse des Mittelmeers erzählt der 63-Jährige "die Legende vom Ei, das Vergil in das Tuffstein-Fundament der Burg gelegt haben soll". So lange dieses Ei unversehrt bliebe, erzählt Clark, sei auch Neapel vor Unglück geschützt.

Doch es sind nicht nur die Legenden, die den eigentlichen Experten für deutsche Geschichte an der süditalienischen Stadt faszinieren: In den frühen Morgenstunden spaziert Clark durch das ansonsten menschenleere Pompeji, interviewt eine Vulkanologin am Krater des Vesuvs auf Italienisch, ehe er von einem Pizzailo in die Geheimnisse der neapolitanische Pizza, einem der vielen in der Doku behandelten immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe, eingeweiht wird.

Von Italien führt die filmische Reise nach Spanien In Kastilien besichtigt Clark eine Goldmine, ehe er in Barcelona über die Sagrada Família von Antoni Gaudí staunt. Zuletzt erlebt er in Córdoba das getanzte Drama des Flamencos aus nächster Nähe.

Ein Thema, das dabei immer mitschwingt, ist der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die gezeigten, schützenswerten Stätten: "Wir werden ständig mit den Auswirkungen des Klimawandels und des Massentourismus konfrontiert, denn jedes Weltkulturerbe ist ein Ort von besonderem touristischem Anreiz", erklärt Clark im Interview. Das Filmteam versuche deshalb, "so weit es geht, nach den Regeln des Green Producing zu handeln". Außerdem versuche er durch die Dokumentationen die Menschen in die Nähe der gezeigten Orte zu bringen, ohne dass sie dafür selbst in ein Flugzeug steigen müssen.

Weitere Folgen von "Terra X: Welten-Saga II" führen nach Japan (10.09.), Nordafrika (17.09.), Südamerika (24.09.), in den Nahen Osten (01.10.) sowie nach Griechenland und in die Türkei (08.10.).

