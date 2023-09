"Heinz Becker"-Star über Warnhinweise: "Vor Satire sollte nicht gewarnt werden"

Gerd Dudenhöffer ist bekannt durch die Kultserie aus den 90er-Jahren "Familie Heinz Becker". Nun hat sich der Schauspieler zum Thema Satire geäußert. Was darf man noch sagen, und was eben nicht?

"Familie Heinz Becker" galt in Deutschland von 1992 bis März 2004 als Kultserie. Heute ist die Komödie um den biertrinkenden und nörgelnden Saarländer Gerd Dudenhöffer nur noch in der Mediathek des SR zu sehen – und die Folge "Modenschau" aus dem Jahr 1994 sorgt nun für Diskussionen. Wegen angeblich diskriminierender Inhalte wurde sie mit einem Warnhinweis versehen.

"Das folgende fiktionale Programm wird in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, deren Sprache und Haltung aus heutiger Sicht diskriminierend wirken können", heißt es zu Beginn der Episode. Dieser Hinweis bezieht sich auf Beckers Ausruf, als es um die Nutzung eines Vereinsraumes als Unterkunft für Asylbewerber aus dem Senegal geht: "Wenn's nur keee N**** sind".

Politiker kritisieren nach Warnhinweis Vorgehen des TV-Senders

Laut dem Schriftsteller symbolisiere Satire den momentanen "Zustand" einer Gesellschaft und am Beispiel der alten Fernsehsendungen auch den damaligen Zeitgeist. Er betonte, wie wichtig es sei, früh genug über Themen wie Diskriminierung und Dehumanisierung aufzuklären, etwa in der Familie, in der Schule und auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Seine Forderungen: Es sollte die Frage geklärt werden, warum viele Wörter und Begrifflichkeiten wie das N-Wort nicht mehr zeitgemäß sind.